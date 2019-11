Na razie nie wiadomo, kto będzie ministrem sportu w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2015 roku tym resortem kierował Witold Bańka, który został szefem Światowej Agencji Antydopingowej.

Na razie nie wiadomo, kto będzie następcą Witolda Bańki na stanowisku ministra sportu / Andrzej Grygiel / PAP

To jest jedyne ministerstwo, które jeszcze - nazwijmy to, ze względów osobistych, każdy ma prawo do podejmowania pewnych decyzji w pewnych uzgodnieniach... Jeszcze dzisiaj tego szefa resortu nie mogę tutaj ujawnić - mówił na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do ministerstwa sportu.

W czwartek w Katowicach Rada Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej przez aklamację zatwierdziła wybór Witolda Bańki - dotychczasowego ministra sportu - na szefa tej organizacji. Jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku. Zastąpi Craiga Reedie'ego, który funkcję tę pełni od 2014 roku.



Bańka był ministrem sportu od 2015 roku. Zainicjował szereg istotnych programów zmierzających do umasowienia sportu wśród dzieci i młodzieży, dofinansowujących przygotowania wybitnie uzdolnionych zawodników do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Był inicjatorem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie i utworzenia Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).