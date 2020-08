Eseistka Urszula Zajączkowska, poeta Tomasz Bąk, prozaiczka Dorota Kotas i tłumacz Piotr Sommer zostali laureatami 15. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Nazwiska zwycięzców konkursu ogłoszono podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Decyzją kapituły Nagroda Literacka Gdynia 2020 trafiła w ręce czwórki autorów wyłonionych spośród 20 nominowanych twórców (po pięć w każdej z kategorii). Nominacje ogłoszono w połowie maja.

W kategorii eseistyka nagrodzono Urszulę Zajączkowską za esej "Patyki, badyle". To spotkanie człowieka z wnętrzem ciał roślin, z ich językiem widocznym w budowie liści, łodygach i korzeniach. Takiej opowieści jeszcze nie było - tak książkę reklamuje wydawnictwo Marginesy.



W kategorii poezja uhonorowano Tomasza Bąka za tomik pt. "Bailout" (Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).



Tytuł "Bailout" znaczy wymknąć się za kaucją, albo skoczyć ze spadochronem. Zatem "skoczyć ze spadochronem za kaucją". I to jest właśnie definicja poezji. Życie to wieczne żebranie o kaucję, a pisanie wierszy błysk świadomości, że spadochron się nie otwiera - powiedziała o zwycięskim tomie poezji członek kapituły NLG dr Eliza Kącka.



W kategorii proza laur przypadł Dorocie Kotas za powieść "Pustostany" (Niebieska Studnia). To jej literacki debiut.



Członek kapituły Zbigniew Kruszyński powiedział, że książka Kotas została nagrodzona m.in. za "czułą archeologię resztek po PRL-u", "raport z pustostanów samotnego ciała", "zdania bez pustych przebiegów", "bezbłędne poczucie humoru, które jest tylko rewersem poczucia tragizmu" oraz "ironiczny hymn prekariatu".



W kategorii translatorskiej nagrodę otrzymał Piotr Sommer, który dokonał tłumaczenia z angielskiego wyboru wierszy Charlesa Reznikoffa pt. "Co robisz na naszej ulicy" (Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).



Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki Kostki Literackie oraz nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł.



Do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Gdynia zgłoszono 537 książek. To rekordowa liczba w historii tego konkursu. W kategorii eseistyka wpłynęły 103 tytuły, poezja - 193, proza - 134, przekład - 107. Wszystkie pozycje zostały opublikowane w 2019 r.



Po raz pierwszy w historii NLG gala finałowa była transmitowana na żywo na Placu Grunwaldzkim w Gdyni. Organizatorzy imprezy podjęli taką decyzję ze względu na ograniczoną liczbę uczestników gali finałowej z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa.



Nagroda Literacka Gdynia została powołana do życia w 2006 roku. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. W 2014 r. - po raz pierwszy w historii konkursu - pojawiła się nowa, nagradzana kategoria - przekład na język polski.



Do niedzieli potrwa w Gdyni towarzyszący NLG festiwal Miasto Słowa.