To była naprawdę mroźna noc. Najzimniej było w Bieszczadach. W Stuposianach termometry pokazały minus 21,4 stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega i apeluje o ostrożność. Zeszłej nocy zamarzło pięć osób.

W Stuposianach termometry pokazały -21,4 stopnia / Pixabay

Znajdujący się nad Ukrainą i Rosją mroźny wyż spowodował, że na wschodzie Europy temperatura spadła do -20 stopni. W Polsce najniższą temperaturę odnotowano na stacji pomiarowej w Stuposianach w Bieszczadach: -21,4 stopnia Celsjusza.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zeszłej nocy zamarzło pięć osób. RCB apeluje jednocześnie, abyśmy pomagali tym, którym mróz może odebrać życie - bezdomnym, ludziom śpiącym na ławkach czy też osobom, które zasłabną podczas mroźnego wieczoru.

Prognoza pogody na piątek, 30 listopada

Dzisiaj, 30 listopada, temperatura maksymalna wahać się będzie -6 stopni do 3 stopni Celsjusza. W niektórych rejonach można spodziewać się marznących opadów i silnego wiatru. Z tych względów IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia.

Do godzin popołudniowych ostrzeżenie obowiązywać będzie w zachodniej połowie województwa zachodnio-pomorskiego oraz krańcach zachodnich, obejmujących rejon Ziemi Lubuskiej. Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować ostrożność.



Będzie też mocno wiało, zwłaszcza na wybrzeżu wschodnim i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiać będzie z prędkością od 30 do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 80 km/h. Ma on jednak słabnąć wraz z upływem dnia. Póki co IMGW objął te tereny ostrzeżeniem 1. stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia przed silnym wiatrem obowiązują do godzin popołudniowych w powiatach obejmujących wybrzeże województwa pomorskiego oraz północno-zachodnią część Warmii i Mazur, a dokładnie w powiatach: Elbląg, elbląskim, braniewskim, lidzbarskim i bartoszyckim.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Jutro mroź już tylko na wschodzie kraju. Od minus 6 stopni w Białymstoku, a w Krakowie do minus 3. Marznący deszcz - według ostrzeżeń IMGW - możliwy jest na terenie niemal wszystkich województw.

Prognoza na sobotę / INTERIA.PL

Od niedzieli zdecydowane ocieplenie.



Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL