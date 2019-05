Fragmenty tworzyw sztucznych, metali czy okruchy szkła – to przykładowe niebezpieczne zanieczyszczenia znalezione przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w próbkach popularnych brykietów i węgli drzewnych do grilla. Eksperci apelują, by wybierać paliwa z certyfikatem jakości.

