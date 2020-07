"Wczoraj była szeroka zgoda co do tego, że w kwestii praworządności nie powinniśmy odpuścić i że praworządność jest w sercu wartości europejskich" - tak mówił dziś prezydent Francji Emmanuel Macron wchodząc na obrady szefów państw i rządów, którzy debatują w Brukseli nt. unijnego budżetu. To zapowiada ostre starcie w kwestii praworządności – zauważa korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

