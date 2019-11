Kilkadziesiąt minut trwało w niedzielę zgromadzenie przy siedzibie policji w Koninie (Wielkopolskie) w związku ze śmiercią 21-latka postrzelonego przez policjanta. Około godz. 18 siłą przerwała je policja. Trzech policjantów zostało rannych, zatrzymano też 4 osoby, w tym jednego nieletniego.

Protest w Koninie / Beata Pieczyńska / RMF MAXXX

Wcześniej zgromadzeni przed siedzibą konińskiej policji wznosili wulgarne okrzyki, krzyczeli: mordercy. Jak powiedział oficer prasowy konińskiej policji Marcin Jankowski, w stronę broniących dostępu do obiektu funkcjonariuszy rzucono kamienie i butelki. Przed siedzibą konińskiej policji pojawili się m.in. bliscy 21-latka.

Zostały zatrzymane cztery osoby, w tym nieletni, podejrzane o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów i inne występki. Trzech policjantów jest rannych - jeden został uderzony kastetem -powiedział Jankowski.

To było kopanie w tarczę, to było rzucanie butelkami, kamieniami, niebezpiecznymi przedmiotami - zaznaczył policjant. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, była też oddana salwa ostrzegawcza z broni gładkolufowej. Poinformował, że obrażenia, jakie odnieśli policjanci, nie zagrażają ich życiu.

Przed interwencją funkcjonariuszy policja kilkakrotnie wezwała zgromadzonych do rozejścia grożąc użyciem siły.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski zaapelował do mieszkańców o spokój w mieście.





21-latek uciekał przed policjantem

W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony; postrzelony 21-latek zmarł.

Protest w Koninie / Beata Pieczyńska / RMF MAXXX

Według policji przy ciele mężczyzny znaleziono w czwartek nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem.

Postępowanie w tej sprawie od piątku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie.

Protest w Koninie / Beata Pieczyńska / RMF MAXXX



SPRAWDŹ: Tajemnicza śmierć w hotelu. Ciało 43-latki znaleziono na balkonie