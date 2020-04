Szef WHO: Wkrótce osiągniemy poziom miliona zakażeń koronawirusem i 50 tys. zgonów [RELACJA 01.04]

Z powodu koronawirusa w naszym kraju zmarło 36 osób. W Wielkiej Brytanii zanotowano największy dobowy wzrost liczby zgonów od początku epidemii - zmarły 563 osoby. W ciągu trzech pierwszych tygodni marca na północy Włoch liczba zgonów była dwa razy wyższa od średniej notowanej w latach 2015-2019, a w Bergamo ok. czterokrotnie większa. Takie dane, realnie obrazujące skutki epidemii koronawirusa, przedstawił w środę krajowy Instytut Statystyczny. W sumie we wszystkich krajach zmarło już ponad 42 tysiące osób. Od dzisiaj w Polsce obowiązują nowe obostrzenia - dotyczą m.in, sklepów i przebywania na zewnątrz. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa przeczytasz w naszej relacji z 1 kwietnia.

Od dziś w Polsce obowiązują nowe ograniczenia w związku z koronawirusem. Oto pełna lista nowych restrykcji>>>

Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad 850 tysięcy osób, na Covid-19 zmarło ponad 42 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 13 tys. 155 osób. Do tej pory udało się wyleczyć prawie 180 tys. osób.

W analizie danych, zawartej w raporcie na temat śmiertelności we Włoszech, zwrócono uwagę, że w Bergamo, które jest epicentrum zakażeń o 400 proc. wzrosła liczba zgonów. Podczas gdy w minionych latach zanotowano w tym okresie (trzy pierwsze tygodnie marca) średnio 91 zgonów, w badanym okresie było ich 398, czyli około czterech razy więcej.

Dramatyczne dane płyną z USA. Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa. Oznacza to, że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty.

O 864 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa. Tym samym liczba zgonów na Covid-19 wzrosła do 9053. W Hiszpanii zakażonych zostało ponad 100 tysięcy osób.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu poprzedniej doby o 563 i wynosi 2352.

W Polsce w sumie mamy zakażonych koronawirusem 2420 osób, 36 - zmarło. Wyzdrowiało 47 osób.

Eksperci ostrzegają: przed nami recesja i kryzys gospodarczy. Gość Porannej rozmowy w RMF FM Jakub Borkowski przyznał, że "to będzie w Polsce największy spadek PKB od czasów transformacji".

Wciąż otwarte zostaje pytanie: Czy 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Wg sondaży aż 79 proc. badanych jest jednoznacznie chce, by głosowanie zostało przełożone.



Koronawirus w Polsce

Jestem mocno zmartwiony szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie - powiedział podczas konferencji prasowej szef WHO. W ciągu ostatnich pięciu tygodni mieliśmy doczynienia z niemal wykładniczym wzrostem zachorowań na koronawirusa. Liczba zgonów podwoiła się w ciągu ostatniego tygodnia - przekazał Tedoros. W ciągu kolejnych dni osiągnięmy milion zachorowań i 50 tys. zgonów - dodał.







Samorząd lekarski chce, by personel medyczny, który walczy z COVID-19 w czasie epidemii objąć ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwraca się z takim apelem do premiera Mateusza Morawieckiego - wynika z oświadczenia zamieszczonego w środę na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.





Liczba zmarłych na Covid-19 zwiększyła się w Portugalii w ciągu ostatniej doby o 27 do 187 - poinformowała w środę minister zdrowia Marta Temido. To najwyższy dobowy wzrost liczby ofiar śmiertelnych od początku epidemii w tym kraju.



Z szacunków ministerstwa zdrowia wynika, że od wtorkowego do środowego popołudnia w Portugalii nastąpił wzrost liczby zakażeń koronawirusem z ponad 7,4 tys. do 8,2 tys.





U jednego z pracowników zakładu karnego przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu stwierdzono zakażenie koronawirusem. Kwarantanną objęto funkcjonariuszy, którzy mieli z nim kontakt, a osadzeni z oddziału, na którym pracował poddani zostali obserwacji medycznej.



Jak poinformowała w środę PAP rzecznik prasowy dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska, sanepid objął kwarantanną funkcjonariusza z zakładu karnego przy ul. Kleczkowskiej 23 marca. Kwarantannie poddana została także żona mężczyzny, u której wynik testu nie potwierdził zakażenia.





Ponad 76 proc. mieszkańców Hiszpanii uważa, że gabinet Pedra Sancheza podaje nieprawdziwe informacje o skali zachorowań spowodowanych koronawirusem - wynika z badania opublikowanego przez pracownię sondażową GAD3.



Opinia o rzekomym fałszowaniu przez rząd Hiszpanii statystyk dotyczących zachorowań i zgonów na Covid-19, wygłoszona w środę przez Jose Monago, lidera struktur opozycyjnej Partii Ludowej (PP) w Extremadurze, na zachodzie Hiszpanii, nie wzbudziła wielu emocji ani wśród internautów, ani w mediach.





Władze Chin ukrywały prawdziwy zasięg epidemii, zaniżając dane o przypadkach koronawirusa oraz zgonach spowodowanych Covid-19 - wynika z tajnego raportu wywiadu USA, o którym informuje w środę Bloomberg.



Dokument w ubiegłym tygodniu przesłano do Białego Domu - pisze agencja Bloomberga, powołując się w swoim artykule na trzy anonimowe źródła w amerykańskiej administracji.





Od środy 400 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wspólnie z funkcjonariuszami policji patroluje miejsca publiczne; to przede wszystkim parki, lasy miejskie oraz skwery - poinformował w środę na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.







Przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych sklepy sieci Biedronka będą otwarte do północy - poinformowała w środę sieć. W tygodniu przedświątecznym sklepy będą czynne całą dobę - dodano.



Od 2 kwietnia br. przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych sklepy sieci Biedronka będą czynne od 6:00 do 24:00, a tygodniu przed Wielkanocą, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę - czytamy w komunikacie.



"Jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko, co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort" - powiedział, cytowany w komunikacie dyrektor operacyjny w sieci Biedronka Paweł Stolecki.





Od wtorku w Nowym Jorku zmarły 391 osoby, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym stanie do 1 941 - poinformował w środę gubernator Andrew Cuomo. Liczba przypadków zakażenia w stanie wzrosła w ciągu doby o 7 917, do 83 712.



Patrząc na nas dzisiaj, widzicie siebie jutro - przestrzegł Cuomo inne regiony Stanów Zjednoczonych na codziennym briefingu.





"Wiele firm będzie domagało się odszkodowań" - mówi w RMF FM główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP. Doktor Sławomir Dudek przekonuje, że nie wprowadzając jednego ze stanów nadzwyczajnych, rząd naraża nas wszystkich na dodatkowe koszty.









55 osób jest hospitalizowanych w woj. świętokrzyskim pod kątem koronawirusa. Ponad 4,5 tys. mieszkańców poddano kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu. Dotąd zakażenie potwierdzono u 55 mieszkańców regionu.





Moskiewska Duma Miejska zadecydowała w środę, że osoby naruszające wymogi samoizolacji będą karane grzywnami w wysokości 4 tys. rubli (ok. 213 PLN), a jeśli uczyniły to powtórnie lub "przy użyciu środku transportu" - 5 tys. rubli (ok. 266 PLN).







Eddie Howe, trener piłkarzy AFC Bournemouth, zgodził się jako pierwszy szkoleniowiec pracujący w angielskiej Premier League na obniżenie pensji. Decyzja jest spowodowana zawieszeniem rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa. Bramkarzem tego klubu jest Artur Boruc.





Powstańcy warszawscy w liście, odczytanym w środę przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, zwrócili się do lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb pomocniczych z wyrazami wdzięczności i uznania. " Dobrze znamy cenę tej służby i towarzyszymy wam myślą i całym sercem" - napisali.



"My, żyjące jeszcze uczestniczki i uczestnicy Powstania Warszawskiego, służba liniowa i służba sanitarna, zwracamy się do was, naszych dzisiejszych koleżanek i kolegów znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią: lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb pomocniczych, z wyrazami podziękowań, uznania, wdzięczności. Dobrze znamy cenę tej służby i towarzyszymy wam myślą i całym sercem" - podkreślili powstańcy w liście, który Trzaskowski przeczytał podczas wideokonferencji.

Szef MSW Francji Christophe Castaner poinformował w środę o ustanowieniu policyjnych kontroli, które mają na celu sprawdzanie przestrzegania kwarantanny na głównych autostradach, dworcach i lotniskach w związku z rozpoczynającymi się feriami.







Zawieszenie rywalizacji w turniejach tenisowych mężczyzn ATP i kobiet WTA zostało przedłużone z powodu koronawirusa do 13 lipca - poinformowały we wspólnym komunikacie obie organizacje. Oznacza to rezygnację z niemal wszystkich imprez na kortach trawiastych.





Niektóre międzynarodowe federacje sportowe, subsydiowane w części przez MKOl, znalazły się w kłopotach finansowych wskutek przełożenia igrzysk olimpijskich w Tokio, jak również odwołania własnych zawodów. Niewykluczone, że będą musiały zwrócić się o pomoc publiczną.





Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski zainicjował akcję "Cichy Bohater 2020", dzięki której personel medyczny jednoimiennych szpitali zakaźnych mógłby skorzystać z darmowych wczasów nad morzem. Zwrócił się w tej sprawie m.in. do właścicieli hoteli i ośrodków wypoczynkowych.



Samorządowiec, poprzez organizację akcji, chce w ten sposób wyrazić wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy narażając swoje zdrowie i życie walczą z epidemią koronawirusa.





W ciągu doby w Luksemburgu potwierdzono 141 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa liczbę zidentyfikowanych dotąd infekcji do 2 319. Liczba zgonów wzrosła przez ostatnie 24 godziny o sześć, do 29 - poinformowały w środę władze Luksemburga.







Do 13155 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem- poinformowano w środę. W ciągu ostatniej doby zanotowano 727 zgonów. Łączba liczba osób zakażonych wynosi obecnie ponad 80 tysięcy. Od wtorku wzrosła o 2900.



Wyleczonych zostało już 16,8 tys. chorych.



Od początku kryzysu potwierdzono w kraju 110 tys. przypadków koronawirusa.



W Lombardii zanotowano od wtorku 394 zgony. Jest wyraźny spadek przyjęć na oddziały intensywnej terapii; trafiły tam w ciągu ostatniej doby 44 osoby. W regionie tym jest 1565 nowych przypadków koronawirusa.

W ciągu trzech pierwszych tygodni marca na północy Włoch liczba zgonów była dwa razy wyższa od średniej notowanej w latach 2015-2019. Takie dane, realnie obrazujące skutki epidemii koronawirusa, przedstawił w środę krajowy Instytut Statystyczny.



W analizie danych z ponad tysiąca gmin na północy kraju, zawartej w raporcie na temat śmiertelności we Włoszech, zwrócono uwagę na przykład miasta Bergamo w Lombardii, które jest epicentrum zakażeń. Podczas gdy w minionych latach zanotowano w tym okresie średnio 91 zgonów, w badanym okresie było ich 398, czyli około czterech razy więcej.



Tak wysoki wzrost, jeśli nie wyższy, dotyczy większości gmin w prowincji Bergamo - podkreśla się w raporcie.





Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki brał dziś udział w wideokonferencji UEFA, która przygotowuje możliwe scenariusze dotyczące najbliższej przyszłości europejskiego futbolu. Jak poinformował, reprezentacja Polski zagra dopiero jesienią.









Oddział ginekologiczno-położniczy z traktem porodowym oraz oddział neonatologiczny Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są zamknięte w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - poinformowała w środę placówka.







Rosyjska telewizja pokazała Władimira Putina, który zdalnie wziął udział w posiedzeniu rządu.Prezydent znajdował się w swojej rezydencji w Nowo-Ogariowie. Zdjęcia mają przerwać plotki,że być może zaraził się koronawirusem.







10 godzin trzeba czekać na odprawę na przejsciu graniczym w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. To jedyne przejście w Polsce, gdzie występują teraz jakiekolwiek utrudnienia spowodowane... słabym internetem. Wynika to z faktu, że karty lokalizacyjne wypełniają lelektronicznie pogranicznicy.





W Szwecji w ciągu jednej doby zmarło 59 osób zakażonych koronawirusem, najwięcej od początku epidemii, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 239. Potwierdzono prawie 5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem - podał w środę Urząd Zdrowia Publicznego.







Brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował w środę, że od zeszłego tygodnia przebywał w izolacji z powodu objawów zakażenia koronawirusem. W izolacji nadal przebywa trzech innych członków gabinetu Borisa Johnsona, w tym on sam.







Łącznie (stan na 1 kwietnia) w Polsce wyzdrowiało 47 osób, które były zakażone koronawirusem.





Koronawirus w Polsce

O poszczególnych przypadkach przeczytacie w naszym artykule:









Tegoroczna edycja wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon odwołana.







"Dowiedzieliśmy się właśnie o wprowadzeniu kolejnych, niebywałych w normalnym czasie środków, które mają pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się epidemii. Im ich więcej, tym bardziej niedorzeczne są twierdzenia, że nie ma podstaw do wprowadzania żadnego ze stanów nadzwyczajnych. De facto od kilku tygodni żyjemy w takim stanie" - pisze na blogu nasz dziennikarz Tomasz Skory. Koniecznie przeczytajcie!







Dobre wieści płyną z Łodzi. Trzy kolejne osoby, które były zakażone koronawirusem, po leczeniu otrzymały dwa wyniki ujemne i są zdrowe - poinformowała Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody łódzkiego. To jedna młoda kobieta, jeden mężczyzna w średnim wieku i jedna kobieta w starszym wieku. Mamy 17 osób, które wyzdrowiały - dodała.





Zamknięty został oddział neuro-chirurgii wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy. Powodem jest wykrycie u jednej z osób koronawirusa. Trzynastu pacjentów oraz kilkudziesięciu członków personelu medycznego zostało objętych kwarantanną.









Nowe rozporządzenie austriackiego ministerstwa zdrowia w związku z pandemią koronawirusa nakłada na klientów supermarketów obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Personel sklepów ma bezpłatnie zapewnić maseczki klientom, którzy nie posiadają własnych.







Od jutra straże gminne oraz straże miejsce zostaną poddane zwierzchniemu nadzorowi policji, która będzie koordynowała pracę patrolową tych formacji - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Minister zapowiedział także, że kary dla osób, które nie będą przestrzegać ograniczeń zasad epidemii, będą nakładane w trybie szybkiej ścieżki i maksymalnie sięgną 30 tys. zł.











Pięć festiwali artystycznych odbywających się co roku w sierpniu w Edynburgu zostało odwołanych z powodu trwającej epidemii koronawirusa - ogłosił w środę rząd Szkocji. To pierwszy taki przypadek w ich sięgającej 1947 roku historii.







Naukowcy z Collegium Medicum UMK otrzymali zgodę komisji bioetycznej na badania kliniczne leków, które mogą pomóc w walce z epidemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Leki kardiologiczne mogłyby pomóc osobom we wczesnej fazie choroby oraz jeszcze niezarażonym.



Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu choroby. Chodzi o leczenie osób we wczesnej fazie infekcji. Lek, który chcemy zastosować, w naszej ocenie przeciwdziałałby mnożeniu się wirusa w organizmie, co w konsekwencji skracałoby okres infekcji i powodowałoby, że osoba krócej byłaby "zakaźną" - podkreślił prorektor ds. badań naukowych toruńskiego uniwersytetu prof. Jacek Kubica, jednocześnie kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Bydgoszczy.





Zapewnienie klientom sklepów dostępu do płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych, przy braku ich w hurtowniach, bez wsparcia rządu będzie trudne - uważa Polska Izba Handlu.



Od 1 kwietnia br. w związku z koronawirusem obowiązują kolejne ograniczenia dotyczące handlu. W sklepach może przebywać jednocześnie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące targowisk na wolnym powietrzu, gdzie mogą przebywać trzy osoby na jeden stragan lub stoisko.





Na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował w środę trzeci samolot ze sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie KGHM Polska Miedź. Na pokładzie dreamlinera LOT przyleciały z Chin maseczki, kombinezony, gogle i respiratory. W czwartek spodziewany jest kolejny transport.







W Holandii w ciągu ostatniej doby o 1019 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). O 134 wzrosła liczba osób zmarłych na Covid-19, a ponad 400 kolejnych osób przyjęto do szpitali.



Tym samym od początku epidemii koronawirusa w Holandii stwierdzono 13614 przypadków zakażenia, 1173 osób zmarło, a 5159 hospitalizowano - przekazał Instytut na swojej stronie internetowej.

Do 115 osób wzrosła liczba zakażonych koronawirusem osób z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Zarażeni są zarówno pacjenci, jak i pracownicy lecznicy - poinformowała w środę rzeczniczka szpitala Karolina Gajewska.



Whirpool, który jest jednym z największych producentów sprzętu AGD, zawiesił działalność w swoich zakładach w Łodzi, Radomsku i Wrocławiu. Jak poinformował rzecznik firmy Zygmunt Łopalewski, produkcja będzie zatrzymana do 15 kwietnia.





Od 350 do nawet 400 porcji ciepłych posiłków wydają codziennie bezdomnym i ubogim wolontariusze Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego w Katowicach. To więcej niż zwykle. Dostosowali się do obecnych wymogów sanitarnych i nie przerywają swojej pracy mimo epidemii. Sami jednak też potrzebują wsparcia. Zbierają pieniądze na kocioł warzelny, bo ten, który mają - jest w bardzo złym stanie.





Część przedstawicieli władz w regionach na północy i południu Włoch wyraziła zaniepokojenie decyzją MSW, które dzień wcześniej zezwoliło na spacery z dziećmi pod warunkiem, że towarzyszy im tylko jeden rodzic i że jest to koło domu.



Mam nadzieję, że obywatele zignorują ten szalony, bezmyślny i nieodpowiedzialny okólnik, że pozostaną w domu i będą organizować zabawy dla dzieci- powiedział w telewizji szef wydziału do spraw polityki socjalnej we władzach Lombardii, Giulio Gallera.



Od jutra straże gminne oraz straże miejskie zostaną poddane zwierzchniemu nadzorowi policji, która będzie koordynowała pracę patrolową tych formacji - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.



Znacząca część policjantów będzie wykonywała intensywne czynności patrolowe na ulicach miast i mniejszych miejscowości. Dziś na ulice wyruszyło 20 tys. policjantów wspomaganych przez 1,5 tys. żołnierzy głównie z Żandarmerii Wojskowej - zaznaczył Kamiński. Jak zapowiedział, te działania będą jeszcze bardziej wzmocnione.





Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu poprzedniej doby o 563 i wynosi 2352 - podało po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Bilans nowych zgonów dotyczy okresu między godz. 17 w poniedziałek a 17 we wtorek. Jest to największy dobowy wzrost liczby zgonów od początku epidemii.





Nowe rozporządzenie austriackiego ministerstwa zdrowia w związku z pandemią koronawirusa nakłada na klientów supermarketów obowiązek noszenia maseczek ochronnych. Personel sklepów ma bezpłatnie zapewnić maseczki klientom, którzy nie posiadają własnych.



Ogłoszone przepisy mają zostać wdrożone najpóźniej do 6 kwietnia. Rozporządzenie dotyczy obiektów handlowych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 400 metrów kwadratowych.

Testów na obecność koronawirusa w szpitalu zakaźnym wystarczy na półtora dnia - podkreślił na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jak dodał, zostało ich obecnie 120.



Jaśkowiak zaznaczył, że zapasów odzieży i środków ochronnych w szpitalu zakaźnym wystarczy na 5 dni.

Rząd Portugalii zapowiedział możliwość nacjonalizacji spółek, których działalność jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. To reakcja na rozpoczęte tego dnia masowe zwolnienia w największych portugalskich liniach lotniczych TAP.



Według komunikatu władz spółki w związku z ograniczeniem jej działalności wskutek pandemii koronawirusa zwolnione zostanie tymczasowo 90 proc. załogi. Osoby te mają w okresie zwolnienia z pracy otrzymywać 2/3 dotychczasowej pensji.

Władze Sopotu zdecydowały o grodzeniu taśmą wejść do alejek nadmorskich i na plaże. W pasie nadmorskim mogą się poruszać jedynie osoby, które tam pracują, albo odbierający posiłki z restauracji serwujących dania na wynos. Spacery i rekreacja są zakazane.





Japońska firma Fujifilm Toyama Chemical przeprowadza próby kliniczne favipiraviru, leku antywirusowego na choroby związane z zakażeniem koronawirusem. Testy, prowadzone na około 100 pacjentach chorych na Covid-19, potrwają do czerwca.



Uważam, że to jest bardzo zły pomysł. Moim zdaniem korespondencyjne wybory to jest kompletny absurd - mówi w rozmowie z RMF FM Sławomir Redmer, szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy przewidujący, że wybory prezydenckie 10 maja mają się odbyć w całości drogą listowną. Pocztowcom nie podoba się ta inicjatywa.



Maturzyści domagają się od premiera i ministra edukacji jasnej deklaracji w sprawie terminu egzaminów. W internecie zamieścili petycję w tej sprawie, którą podpisało już 25 tys. osób. "W sytuacji pandemii koronawirusa, która niewątpliwie odciska piętno na całym społeczeństwie, przystępowanie do matury byłoby narażeniem wielu uczniów i uczennic, a także nauczycieli i nauczycielek, członków komisji na ryzyko zakażenia" - piszą uczniowie.



We Francji 36 pacjentów z paryskiego regionu Ile-de-France jest przewożonych pociągami TGV do szpitali w leżącej na północnym zachodzie Bretanii. Ewakuowani są tylko chorzy na Covid-19, którzy nie ukończyli 65 lat.



Akcja ewakuacji pacjentów, w której od rana biorą udział służby medyczne, policja i żandarmeria, ma na celu odciążenie przepełnionych oddziałów intensywnej terapii w paryskich i podparyskich szpitalach.

125 osób personelu medycznego szpitala w Brzesku w Małopolsce przebywa na kwarantannie, w związku z potwierdzeniem zakażeń koronawirusem, do których doszło w placówce. Zamykane są kolejne oddziały, m.in. porodówka.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono u pacjentów oraz personelu medycznego szpitala w Brzesku. W związku z tym kwarantanną objęci zostali m.in. wszyscy lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne. Wstrzymano przyjęcia do szpitala tych pacjentów, którzy mieli zaplanowane zabiegi operacyjne.

Z powodu zarażenia koronawirusem zmarła kolejna - 36. - osoba w Polsce. To 51-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach. Liczba nowych przypadków zwiększyła się o 73. Łącznie koronawirusem w naszym kraju zarażonych zostało 2420 osób.



Potwierdzone przypadki dotyczą: 20 osób z woj. dolnośląskiego, 13 osób z woj. łódzkiego, 9 osób z woj. małopolskiego, 8 osób z woj. podlaskiego, 5 osób z woj. świętokrzyskiego, 5 osób z woj. podkarpackiego, 5 osób z woj. lubuskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 2 osób z woj. pomorskiego.

Śląscy strażacy apelują do mieszkańców o zaufanie. Nagrali krótki film, w którym opowiadają o procedurach, jakie stosują w związku z epidemią koronawirusa.



Klienci jednego z pubów w Toruniu wpuszczani byli przez pracującą tam osobę tylnymi drzwiami. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a osoby, które nie respektowały obostrzeń dotyczących epidemii koronawirusem, mogą zapłacić po 5000 zł grzywny.



Decyzja ws. organizacji wyborów należy do władz - poinformowała rzecznik KE Christian Wigand pytany o zaplanowane na maj wybory prezydenckie w Polsce. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli europejskich jest oczywiście absolutnym priorytetem - dodał.



Nie możemy dopuścić do nakręcenia spirali zwolnień; tarcza antykryzysowa ma pomóc przedsiębiorcom utrzymać pracowników - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.



Ostatni pacjenci opuścili szpital w Grójcu (Mazowieckie), w którym kilkanaście dni temu ujawniono poważne ognisko zakażeń koronawirusem wśród personelu i pacjentów. Właśnie rozpoczęła się dezynfekcja placówki - poinformowało w komunikacie Starostwo Powiatowe w Grójcu.



W klinice chorób zakaźnych szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie testowana jest nowatorska metoda leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. Terapia ma na celu zapobiec rozwijaniu się niewydolności oddechowej.



Podjęte w Chinach działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 w ciągu 50 dni epidemii ograniczyły liczbę zakażonych w tym kraju o mniej więcej 700 tysięcy osób - twierdzi międzynarodowy zespół naukowców. Badacze z Chin, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych opisują na łamach czasopisma "Science" wyniki analiz wskazujących na to, jakie były konkretne wyniki wprowadzenia procedur wymuszających zwiększenie dystansu społecznego, zamykania szkół, przedszkoli i uczelni, zamykania zakładów pracy, zakazu handlu i imprez masowych, ograniczeń podróżowania wreszcie nakazu pozostania w domach. Ich zdaniem, te ograniczenia okazały się bardzo skuteczne.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała, że baraże, które wyłonią czterech ostatnich uczestników przełożonych na 2021 rok mistrzostw Europy, odbędą się w najwcześniej w dniach 3-8 września.



To już drugi raz, kiedy UEFA z powodu pandemii koronawirusa przesuwa planowany termin barażów, w których w dwustopniowej rywalizacji 16 zespołów powalczy o cztery miejsca w ME. Pierwotnie miały się one odbyć w dniach 26-31 marca, a w środę zdecydowano, że także termin 4-9 czerwca jest nierealny.

Oczekuje się, że na Ukrainie szczyt zachorowań na Covid-10 przypadnie w okresie wielkanocnym - stwierdzono na naradzie poświęconej walce z koronawirusem, której przewodził prezydent Wołodymyr Zełenski. Od 6 do 24 kwietnia może być wprowadzony nakaz chodzenia w maskach.

Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który zakażony koronawirusem wyszedł z warszawskiego szpitala na Wołoskiej i kupił alkohol. jak komentuje rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak: “Nie ma przyzwolenia na tego typu zachowanie".

W Japonii niespełna roczna dziewczynka zakażona koronawirusem trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej z ciężkim zapaleniem płuc - podała japońska stacja NHK, powołując się na władze prefektury Yamanashi w pobliżu Tokio.

Może to być pierwsze w Japonii niemowlę w ciężkim stanie z powodu Covid-19 - oceniają służby medyczne.

Prezydent Rosji Władimir Putin zachowuje odpowiednią odległość w kontaktach ze swymi rozmówcami i zrezygnował teraz z podawania im ręki - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapowiedział, że narada z udziałem Putina odbędzie się zdalnie. Wczoraj poinformowano, że lekarz Denis Procenko, z którym Putin spotkał się w zeszłym tygodniu, jest zakażony koronawirusem.

55 pracowników Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach musi zostać przebadanych na obecność koronawirusa po tym, jak po badaniu okazało się, że rejestratorka placówki jest zarażona SARS-CoV-2.



23 marca kobieta miała stan podgorączkowy, a następnego dnia poczuła się źle i poszła na zwolnienie lekarskie. Pod koniec ubiegłego tygodnia trafiła na oddział zakaźny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. We wtorek okazało się, że test na obecność koronawirusa, który jej wykonano, jest pozytywny.



Izba przyjęć Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni jest nieczynna. Przebywał tam pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - powiedziała rzeczniczka prasowa Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz. Placówka będzie mogła wznowić działalność dopiero po dezynfekcji.



Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zoperowali ok. 80-letnią kobietę zakażoną koronowirusem. Zabieg był konieczny z powodu krwawienia do przewodu pokarmowego.



Opozycja szaleje byle odwlec widmo klęski, uruchomiono medialny walec celebrytów i emerytowane autorytety; nadzieja na wymianę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Donalda Tuska, Roberta Biedronia na Adriana Zandberga, mobilizuje liberalny światek - napisał na Twitterze szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Dwie nastolatki, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, zostały wyleczone i opuszczą dziś Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. W sumie we wrocławskich placówkach wyleczono z COVID-19 cztery osoby.



Warszawa do odwołania zamyka ogrodzone tereny zieleni. Miejskie parki, lasy, bulwary, plaże i zieleńce będą niedostępne. Aby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, apelujemy również do mieszkańców o niekorzystanie z terenów rekreacyjnych - przekazał wśrodę stołeczny ratusz.



Około 80-letnia kobieta zakażona koronawirusem zmarła w środę w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach na Mazowszu. Pacjentka miała choroby współistniejące - poinformował PAP z-ca dyrektora ds. lecznictwa dr Witold Wrodycki.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w Polsce zostało wykonanych 4,3 tys. testów na obecność koronawirusa.



W ciągu ostatniej dobry zakażenie koronawirusem w Belgii stwierdzono u 1189 kolejnych osób, a wskutek infekcji zmarły kolejne 123 osoby - poinformowały w środę belgijskie władze.



Łącznie z powodu wywoływanej przez koronawirusa choroby Covid-19 w Belgii zmarło dotąd 828 osób. Ponad 90 proc. ofiar śmiertelnych to osoby w wieku powyżej 65 lat.

W środę, w południe kolejny raz zebrał się rządowy zespół zrządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. W rozmowie poświęconej m.in. dostawie środków medycznych do Polski uczestniczyli m.in. szefowie MSWiA i MSZ.



Nowy oficjalny bilans epidemii na Filipinach to 2311 chorych na Covid-19 i 96 zmarłych. Nowych przypadków jest mniej niż we wtorek, kiedy odnotowano rekordową liczbę 538 nowych wykrytych przypadków zakażeń.



Sytuacja nie poprawiła się też w Indonezji, gdzie we wtorek wprowadzono stan wyjątkowy i zamknięto granice dla obcokrajowców. W środę w kraju przybyło 149 nowych chorych zakażonych koronawirusem. Zarejestrowano też 21 zgonów. To dobowy rekord zarówno w liczbie nowych diagnoz i liczbie ofiar śmiertelnych. Łącznie w całym kraju stwierdzono obecność koronawirusa u 1677 osób, a 96 osób zmarło.



Najwięcej zachorowań w regionie ma Malezja. W środę odnotowano 142 nowych przypadków. Łącznie stwierdzono 2908 przypadków zakażeń koronawirusem, a 45 osób zmarło w wyniku choroby.

31 marca weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce - poinformował w środę Urząd ds. Cudzoziemców. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które zechcą, lub też nie mogą opuścić Polski w związku z koronawirusem.



Oddział chirurgii ogólnej szpitala w Wodzisławiu Śląskim wstrzymał przyjęcia pacjentów w wyniku potwierdzenia koronawirusa u jednego z chorych. Personel oraz wszyscy leczeni na tym oddziale zostali odizolowani i objęci kwarantanną do czasu uzyskania wyników badań na obecność wirusa.



Południe Włoch jest nadal zagrożone epidemią koronawirusa - ostrzegł szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Podkreślił, że nie wiadomo, kiedy zakończy się kryzys epidemiologiczny w kraju.



W opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" Borrelli podkreślił, że ucieczka ludzi z północy na południe Włoch na początku marca była wydarzeniem "bardzo poważnym" i przyczyniła się do zwiększenia szerzenia się wirusa w innych regionach.

53 osoby zostały zarażone koronawirusem w Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Ogółem przebadano 550 osób. Od niedzieli szpital nie przyjmuje nowych pacjentów.



Zorganizowane grupy cyberprzestępcze wykorzystują niepewność i obawy związane z pandemią koronawirusa do atakowania osób prywatnych i przedsiębiorstw - informuje KPMG. Hakerzy tworzą fałszywe strony internetowe, wysyłają wiadomości, by wyłudzić dane.



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Iranie wzrosła do 3036 - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 138 osób.



W sumie w Iranie zakażone koronawirusem zostały 47593 osoby.

O 864 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 9053.



Koronawirus w Hiszpanii

W sumie od początku epidemii koronawirusa zainfekowanych zostało 102 136 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 7719 nowych zakażeń.

Kobieta zakażona koronawirsuem urodziła dziecko w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pierwsze badania wykazały, że noworodek nie ma koronawirusa. Jego mama będzie dalej leczona.



Poród został rozwiązany poprzez cesarskie cięcie. Lekarze i personel medyczny uczestniczący w operacji używali kombinezonów, masek i gogli. Zabieg i okres pozabiegowy przebiegły bez powikłań - podkreślił prof. Hubert Huras, kierownik oddziału klinicznego położnictwa i perinatologii w Szpitalu Uniwersyteckim.

Zobacz również: W Krakowie odebrano pierwszy poród od ciężarnej z koronawirusem

Jak wynika z informacji naszej korespondentki z Brukseli, Polska nie chce się zgodzić na swobodny eksport leków i środków ochronnych z kraju. W tej sprawie negocjacje z naszymi władzami podjęła Komisja Europejska.





W Rosji odnotowano 440 nowych zakażeń koronawirusem i łączna liczba chorych wzrosła do 2777 - poinformował w środę specjalny sztab powołany przez władze. W ciągu ostatniej doby zmarło siedmiu pacjentów, co podniosło do 24 liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19.



Policja zapowiada, że będzie zmieniać dotychczasowe techniki kontroli osób przebywających w kwarantannie. Funkcjonariusze nie będą już codziennie kontrolować każdej osoby, a sprawdzenia będą wyrywkowe w różnych porach i bez zapowiedzi. Jak usłyszał nasz reporter, może się zdążyć, że w ciągu jednego dnia policjanci będą kilka razy u jednej rodziny.

Więcej funkcjonariuszy ma się też pojawić na ulicach - jest polecenie, by bezwzględnie egzekwować zakazy dotyczące gromadzenia się i przemieszczania.

WHO i Global Compact Network Poland przypominają: Gorąca kąpiel nie zabija koronawirusa.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 4 w Bytomiu nie przyjmuje pacjentów. Wszystko przez wykrycie koronawirusa.



Testy wykazały pozytywny wynik u 5 pacjentów ortopedii, 2 pacjentów, 2 lekarzy i 2 pielęgniarek z oddziału kardiologii.



Część chorych trafiła do szpitali zakaźnych, część jest w domach. Leczenie na oddziałach, które nie są objęte kwarantanną, się nie zmieniło, ale izba przyjęć jest zamknięta.

Nietypowa sytuacja w małopolskich Krzeszowicach. Mężczyzna w czasie kontroli kwarantanny przez policjantów zmienił głos na wyższy ton, włożył kapelusz i udawał swoją partnerkę.



W okolicach Świąt Wielkanocnych, na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, premier i cały rząd podejmą decyzje dotyczące zamknięcia szkół oraz innych sfer życia publicznego - powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



W ostatnich dniach z apelem do ministra edukacji o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty i matur zwróciły się w ostatnich dniach Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Oddział Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu został wyłączony z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek - poinformował w środę PAP rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.



Dziewięć osób z personelu i 23 pacjentów poddano kwarantannie. Na razie przebywają na oddziale szpitala.



Do 13 kwietnia przedłużone zostaną we Włoszech wszystkie ograniczenia dotyczące poruszania się i wszelkiej działalności, wprowadzone przez rząd w ramach walki z pandemią koronawirusa - powiedział w środę minister zdrowia Roberto Speranza.



Szef resortu poinformował o tym w wystąpieniu w Senacie w Rzymie, w trakcie którego przedstawił informację rządu na temat kryzysu epidemiologicznego.

Co zrobić, jeśli rozboli mnie ząb? Czy fryzjerka może przyjść do mnie do domu? Czy mogę wybrać się na poranny jogging albo pojechać na ryby?

Lista wątpliwości i pytań o to, co wolno, a czego absolutnie nie wolno nam teraz robić, jest długa - tak jak lista nowych, radykalnych obostrzeń, wprowadzonych przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa.

W RMF FM i na RMF24.pl odpowiadamy na najczęściej zadawane - również przez Was za pośrednictwem Gorącej Linii RMF FM - pytania!

Z informacji przekazanej przez KGP wynika, że ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 145 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie.



Ciarka zaznaczył, że podczas kontroli, w około 700 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia, które w ocenie funkcjonariuszy kwalifikują się do ukarania.

Senegalczyk Pape Diouf, były prezes Olympique Marsylia, zmarł w wieku 68 lat z powodu koronawirusa - poinformował klub francuskiej ekstraklasy piłkarskiej.



"Pape pozostanie w sercu Marsylii na zawsze, jako jeden z wielkich architektów w historii klubu. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i bliskim" - oświadczono.







Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w województwie świętokrzyskim. W regionie odnotowano do tej pory 50 zachorowań na COVID-19.





8 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono w ostatnich godzinach w woj. śląskim, a jedna osoba zmarła - podała w środę rano rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. W sumie w regionie potwierdzono dotąd 272 zakażenia, 9 osób zmarło.





Na Węgrzech zmarły kolejne cztery osoby zakażone koronawirusem, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 20. Obecność wirusa wykryto już w sumie u 525 osób - wynika z danych opublikowanych w środę na rządowej stronie poświęconej epidemii.



Cztery nowe ofiary śmiertelne to starsze osoby, które cierpiały na schorzenia układu sercowo-naczyniowego.



Jednocześnie do 40 wzrosła liczba osób, które uznano za wyleczone.







Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych dziewięciu mieszkańców Małopolski. Cztery osoby są hospitalizowane, pięć przebywa w izolacji domowej - podało w środę biuro prasowe wojewody małopolskiego.



Wśród nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest też 86-letnia mieszkanka powiatu limanowskiego, która zmarła w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Informacje te potwierdził we wtorek wieczorem szpital. Kobieta była po udarze i cierpiała na wiele innych chorób.



Cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Pomorzu Zachodnim potwierdzono w środę. To trzy osoby pochodzące z powiatu gryfickiego i jedna ze Szczecina. Łącznie w regionie odnotowano dotąd 73 przypadki zakażenia koronwirusem.



Z informacji wynika, że trzy zakażone osoby pochodzą powiatu gryfickiego. To kobieta i mężczyzna w średnim wieku; oboje przebywają w izolacji domowej. Nowe zakażenie wykryto również u kobiety w średnim wieku hospitalizowanej w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie.



Czwartym pacjentem, u którego potwierdzono koronawirusa jest mężczyzna w średnim wieku ze Szczecina. Jest on hospitalizowany w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie.

Potwierdzono 10 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce - poinformował w środę Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecność SARS-CoV-2 zdiagnozowano łącznie u 160 mieszkańców regionu.





4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Łącznie w regionie zanotowano 278 zachorowania na COVID-19.



"Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, jeleniogórskiego i głogowskiego" - podano.



W środę 1 kwietnia odbędzie się 11 rejsów do Warszawy w ramach akcji "Lot do domu", m.in. z Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Argentyny i Australii - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.



Będą to loty z Londynu (Wielka Brytania), Reykjaviku (Islandia), Stambułu (Turcja), Bukaresztu (Rumunia), Moskwy (Rosja), Budapesztu (Węgry), Genewy (Szwajcaria), Oslo i Bergen (Norwegia), Buenos Aires (Argentyna), Sydney (Australia) - podało w środę MSZ

Młoda kobieta z powiatu Nowe Miasto Lubawskie jest 59 osobą, u której potwierdzono koronowirusa w woj. warmińsko-mazurskim - poinformował w środę rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.





Rosyjski samolot ze sprzętem medycznym przeznaczonym do walki z koronawirusem i z ładunkiem maseczek ochronnych odleciał w nocy z wtorku na środę do Stanów Zjednoczonych - podało ministerstwo obrony Rosji. Wysłanie pomocy do USA zapowiadał wcześniej Kreml.



Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na przedstawiciela administracji USA, że strona amerykańska oczekuje przybycia ładunku w środę czasu lokalnego.



W ciągu poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z objawami Covid-19 oraz 130 nowych przypadków bez objawów - ogłosiła w środę państwowa komisja zdrowia. Wcześniej przypadków bezobjawowych nie zgłaszano.



W sumie, w Polsce stwierdzono już 2347 przypadków zakażenia. Według danych resortu zdrowia zmarło 35 osób.



Zmarły też kolejne 2 osoby zarażone koronawirusem.



Są to: 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli współistniejące choroby.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 10 osób z woj. wielkopolskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na dziś nie planujemy wprowadzania kolejnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, mamy nadzieję, że wprowadzone przez rząd środki bezpieczeństwa będą skuteczne i nastąpi ustabilizowanie dynamiki zachorowań - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk.



Od środy obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa, m.in. ograniczenie liczby osób mogących przebywać na raz w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki.

Tajwan ofiaruje 10 milionów masek ochronnych krajom poważnie dotkniętym pandemią koronawirusa - powiadomiła w środę prezydent Tajwanu Caj Ing-wen, cytowana przez tajwańską agencję informacyjną CNA. 500 tys. masek trafi do Polski - dowiedziała się PAP.



Prezydent Caj poinformowała, że Tajwan zwiększył produkcję masek ochronnych, stwarzając możliwość dostarczania ich krajom, w których wzrasta liczba zakażeń nowym koronawirusem.

"To będzie w Polsce największy spadek [PKB przyp. RMF FM] od czasów transformacji w 90. roku. Na świecie też czeka nas bardzo duża recesja, czeka spadek naszych partnerów, co również nam zaszkodzi" - przekonuje gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Pandemia z dnia na dzień unieruchomiła niemal jedną trzecią mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a trzy firmy na100 przeżywają boom - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przedsiębiorcy obawiają się, że kryzys potrwa co najmniej do lipca.



Jak podkreślili autorzy badania Research & Grow, zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, blisko połowa firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa utrzyma stabilność finansową najwyżej 2-3 miesiące. Co siódme przedsiębiorstwo może wytrwać najwyżej cztery tygodnie, ale część już nie daje rady.

Ostatnie tygodnie to żniwa dla większości sprzedawców. Polacy masowo ruszyli na bezpieczne internetowe zakupy. To zmieni zwyczaje zakupowe na zawsze - pisze środowa "Rzeczpospolita".



Jak czytamy w "Rz", od połowy marca większość sprzedawców notuje znaczny wzrost obrotów, co jest efektem zmian prawnych spowodowanych epidemią koronawirusa. "Po zamknięciu większości sklepów z opcji zakupów online korzysta więcej klientów. Z badania Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że aż 38 proc. ankietowanych zakupy na czas kwarantanny zrobiło w sieci. Na kanale online skupiła się niemal połowa badanych w wieku 35-44 lata, nie tylko z dużych miast. Do tego, o ile popularne są zakupy spożywcze, o tyle rekordy bije również zainteresowanie kategoriami chemicznymi" - pisze dziennik.

Zaledwie 10 proc. mieszkańców Izraela to Żydzi ultraortodoksyjni, a stanowią oni ponad 50 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Policja interweniuje w dzielnicach przez nich zamieszkanych, ścigając naruszenia kwarantanny - poinformował izraelski serwis Keszet 12.



Według danych przedstawionych przez dwa izraelskie kanały telewizyjne - Keszet 12 i Reszet 13 - pacjenci wywodzący się ze środowisk tzw. charedim (pl. bogobojni) zajmują od 40 do 60 proc. łóżek w największych szpitalach w kraju.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 149 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 732. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 5 453 i wynosi 67 366.



Liczba zarejestrowanych dobowych zakażeń wzrosła w stosunku do dnia poprzedniego, kiedy odnotowano 4 615 nowych przypadków.

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zaapelował do stołecznych klubów piłkarskich, zarówno Premier League, jak i niższych rozgrywek, o pomoc w walce z pandemią koronawirusa szerzącą się w metropolii. Między innymi chodzi o oddelegowanie klubowych lekarzy i służb medycznych do szpitali.



Burmistrzowi zależy także na udostępnieniu obiektów: stadionów, boisk treningowych, a nawet parkingów, na których mają zostać wybudowane polowe szpitale. Kilka dni temu uczyniły to już władze Tottenhamu Hotspur oddając miastu nowy stadion, otwarty w kwietniu 2019 r.

We Włoszech po trzech tygodniach zamknięcia większości sklepów i obowiązywania innych surowych kroków w ramach walki z epidemią koronawirusa przywrócono sprzedaż kwiatów i roślin. "Udekorujmy nimi balkony domów, w których musimy przebywać" - apelują rolnicy.



W niedawnym liście do premiera Giuseppe Contego prezes związku rolników Coldiretti, Ettore Prandini zwrócił uwagę na głęboki kryzys, w jakim znalazła się branża producentów i sprzedawców kwiatów oraz roślin, a także ogrodników i właścicieli szkółek w czasie epidemii.

Walka z Covid-19 zepchnęła Polskę ze ścieżki nieprzerwanego od 30 lat wzrostu PKB - pisze środowa "Rzeczpospolita".



"Pierwszy od 2009 r. marcowy wzrost stopy bezrobocia i największe od 2012 r. tąpnięcie sprzedaży detalicznej - to będą pierwsze gospodarcze efekty ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu zahamowania epidemii Covid-19" - prognozuje dziennik.

Ponad 500 ratowników medycznych i 2000 pielęgniarek z całych Stanów Zjednoczonych wesprze przeciążony epidemią koronawirusa system opieki zdrowotnej w Nowym Jorku. Miasto zasili także 250 karetek pogotowia - poinformował we wtorek burmistrz Bill de Blasio.



Liczba ofiar śmiertelnych sięgała we wtorek, według miejskiego wydziału zdrowia, 1096. Potwierdzono ponad 41770 przypadków zakażenia SARS-Cov-2.

Niemal całkowicie puste ulice, nie licząc samochodów policyjnych i zamknięte od środy rano decyzją rządu domy towarowe w 24-milionowym mieście, to obraz stolicy Meksyku znanej z kilometrowych korków i tłumów turystów.



Liczba pacjentów hospitalizowanych z rozpoznanym koronowirusem przekroczyła we wtorek w Meksyku tysiąc osób, ale prognozy rządowych ekspertów, dotyczące zagrożenia epidemicznego oraz jego społecznych i gospodarczych następstw dla kraju zmagającego się z ostrym kryzysem gospodarczym, są głęboko pesymistyczne.

We wtorek późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z Covid-19.



Prace nad wszystkimi trzema ustawami zakończyły się w Sejmie we wtorek; jeszcze tego samego dnia podpisał je prezydent Andrzej Duda.

Stany Zjednoczone

Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa; to rekordowy dzienny bilans - informują amerykańskie media. Oznacza to - jak zauważa Reuters - że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty.



Łącznie w USA zmarło ponad 3,7 tys. osób z koronawirusem. Blisko połowa z tych zgonów przypada na stan Nowy Jork.

Najważniejsze informacje ubiegłego dnia - wtorku 31 marca - znajdziecie w podcaście Bogdana Zalewskiego Podsumowanie dnia. Polecamy. Zasubskrybujcie! >>>