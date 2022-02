Prawie stuletni pocisk artyleryjski znaleziono podczas sprzątania poddasza jednej z kamienic w Rudzie Śląskiej. Policjanci zaznaczają, że stanowił on śmiertelne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Został już wywieziony i zdetonowany.

Pocisk znaleziony na poddaszu kamienicy / Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej / Policja

W związku ze znaleziskiem z budynku trzeba było ewakuować kilkadziesiąt osób.

Asp. szt. Arkadiusz Ciozak z rudzkiej komendy powiedział PAP, że we wtorek po południu policjanci przyjęli zgłoszenie od pracownika firmy wykonującej termomodernizację kamienicy przy ul. Gliwickiej o podejrzanym przedmiocie przypominającym pocisk. Na miejsce wysłano patrol i policjanta z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Wkrótce potwierdzili, że na poddaszu faktycznie leży pocisk artyleryjski.

Był to szrapnel kaliber 75 mm, pamiętający okres międzywojenny, a używany między innymi w trakcie kampanii wrześniowej przez polskie oddziały. Pocisk artyleryjski był wyposażony w zapalnik podwójnego działania, czasowo-uderzeniowy, co oznaczało, że zaprojektowano go tak, by w przypadku niezadziałania systemu czasowego, eksplodował po uderzeniu w przeszkodę - opisywał Ciozak.

Niewybuch był wypełniony ołowianymi bądź stalowymi kulkami, służącymi do rażenia piechoty - w zamyśle eksplodować miał nad głowami żołnierzy. Po oględzinach okazało się, że ten konkretny pocisk wystrzelono najpóźniej na początku II wojny, jednak z nieznanych przyczyn nie eksplodował - dodał policjant.

Z zagrożonego terenu ewakuowano 52 osoby, dla których strażacy ustawili specjalny ogrzewany namiot. Po zabezpieczeniu terenu do akcji przystąpili wezwani na miejsce pirotechnicy z komendy wojewódzkiej w Katowicach. Szrapnel został przewieziony na poligon, gdzie został zdetonowany.

Policjanci ustalą, czy ten pocisk leżał tam od czasów wojny, czy może ktoś przyniósł go w to miejsce.

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu nie należy pod żadnym pozorem go samodzielnie przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się on znajduje należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób. W przypadku znalezienie niewybuchu w lesie lub na otwartej przestrzeni trzeba to miejsce oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji.