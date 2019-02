Część pracowników Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję Szlachetna Paczka, chce odejść z organizacji - to wtorkowe ustalenia reporterów RMF FM. To efekt zaskakujących zmian personalnych w zarządzie Wiosny. We wtorek głośno było też o decyzji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego. To postanowienie skrytykował w rozmowie z RMF FM Paweł Wojtunik. Informowaliśmy również o tragedii w Mińsku Mazowieckim. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dwójki kilkuletnich dzieci. Oto nasze podsumowanie dnia.

Mińsk Mazowiecki: W mieszkaniu znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dwójki dzieci

Tragedia w Mińsku Mazowieckim. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dwójki kilkuletnich dzieci. Na miejscu pracują policjanci i strażacy.

To była rodzina wojskowego. Jak ustalił nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, żołnierz nie stawił się rano w jednostce. Do jego domu pojechali policjanci, którzy z pomocą strażaków dostali się do mieszkania.

CBA nie skontroluje oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego.



Jeżeli w wyniku sprawdzenia, istnieją podstawy do wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego konkretnego parlamentarzysty, CBA rozpoczyna taką kontrolę. W przypadku analizy oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego nie stwierdzono podstaw do rozpoczęcia kontroli oświadczenia majątkowego- powiedział Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura.



Wojtunik w RMF FM o decyzji CBA ws. Kaczyńskiego: Mam poważne wątpliwości

"To najkrótsza w historii analiza przedkontrolna oświadczeń majątkowych" - mówi RMF FM Paweł Wojtunik. Tak były szef CBA komentuje komunikat Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że nie ma podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Mam poważne wątpliwości, czy to merytoryczna decyzja" - dodaje Wojtunik.



Brama przygniotła babcię i wnuczka. Jest wyrok ws. tragedii

Na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 20 tys. grzywny sąd w Zakopanem skazał Pawła Dziubasika za niedopilnowanie stanu bramy drewnianej, która przed rokiem zawaliła się na dwoje turystów w Białce Tatrzańskiej. W wypadku zginęła 70-letnia babcia i jej 7-letni wnuczek. Obie strony oświadczyły, że nie będą odwoływały się od tego wyroku.



Rząd zrobi krok w tył ws. zakazu handlu w niedziele? "Dokonujemy przeglądu"

Zakaz niedzielnego handlu do korekty? Rząd prowadzi analizy dotyczące tego, czy wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele miało sens.

Dokonujemy właśnie przeglądu tego, jaki wpływ ta ustawa miała na mniejsze sklepy, większe sklepy, rodzinne - ale przede wszystkim dla ludzi - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Zapowiedział, że "w najbliższym czasie zapadną decyzje związane z tym tematem".

Jak zauważa dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda, jest bardzo możliwe, że w efekcie analiz rząd zacznie wycofywać się częściowo z ograniczenia niedzielnego handlu.

To koniec Wiosny, jaką znamy? Część pracowników rozważa odejście ze Stowarzyszenia

Czy to koniec Stowarzyszenia Wiosna w takim kształcie, w jakim znamy je do tej pory? Jak ustalili reporterzy RMF FM: część pracowników Stowarzyszenia, które organizuje akcję Szlachetna Paczka, chce odejść z organizacji. To efekt zaskakujących zmian personalnych w zarządzie Wiosny. Wczoraj walne zgromadzenie odwołało dotychczasową prezes Joannę Sadzik - na jej miejsce wybrano ks. Grzegorza Babiarza. To bliski znajomy ks. Jacka Stryczka, założyciela Wiosny, który zrezygnował z kierowania Stowarzyszeniem kilka miesięcy temu, gdy portal Onet ujawnił, że może tam dochodzić do mobbingu.

Unijna dyplomacja unika konferencji bliskowschodniej w Warszawie

Już wiadomo, że na konferencji bliskowschodniej w Warszawie Unia Europejska nie będzie reprezentowana przez dwie najważniejsze osoby. Po tym jak rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji zapowiedziała, że Federica Mogherini będzie tym czasie będzie przebywać w Rogu Afryki, Warszawa liczyła na obecność jej zastępczyni - Helgi Schmid, sekretarz generalnej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (dyplomacji UE). Ta jednak również się nie zjawi.

Helga Schmid poinformowała, że bardzo by chciała być obecna na konferencji, ale nie pozwala jej na to kalendarz - ujawnił wysoki rangą polski dyplomata w rozmowie z dziennikarka RMF FM.

Tłumaczenia Niemki wyglądają jednak na dyplomatyczną wymówkę. W Komisji Europejskiej wszyscy wiedzą, że zarówno Mogherini, jak i Schmid były bardzo zaangażowane w doprowadzenie do trudnego porozumienia nuklearnego z Iranem.

Błaszczak zapowiada stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Czas na wdrożenie cyberplanu, tworzymy nową strukturę - mówił szef MON Mariusz Błaszczak, który przedstawił informacje dotyczące budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Błaszczak podkreślił, że powołanie tych wojsk jest realizacją wytycznych NATO.

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas konferencji "Cyber.mil.pl - Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej" przedstawił koncepcję budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Kukiz: Koalicja, w której Liroy występuje obok Kai Godek, to lekka schizofrenia

Kukiz: Koalicja Liroya z Kają Godek? Lekka schizofrenia Karolina Bereza, RMF FM

"Chciałem przede wszystkim przespać wszystkie zawirowania, skandaliczne i nieetyczne sytuacje, które miały miejsce po śmierci prezydenta Adamowicza. Nie chciałem uczestniczyć w tej teoretycznej walce z mową nienawiści, a w praktyce dalszym nakręcaniu konfliktów między Polakami" - tak na pytanie o swoją nieobecność w mediach odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz.



Trzaskowski o Srebrnej: 11 pięter dla skromnej fundacji wystarczy

"To nie jest tak, że ratusz nie pozwolił tam budować budynków" - mówił o inwestycji na Srebrnej gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił on, że spór dotyczy wysokości budynku i ilości pięter. Spółka Srebrna liczyła tam na budowę niemal 50-piętrowych wieżowców. "11 pięter myślę, że dla skromnej fundacji wystarczy. Większość fundacji byłaby zachwycona" - powiedział Trzaskowski.

Dodał także, że w tej chwili urzędnicy pracują nad studium, które będzie podstawą wydawania wszystkich planów zagospodarowania. "I ja zadeklarowałem, że jeżeli chodzi o okolicę Srebrnej to zajmiemy się tym w pierwszej kolejności" - powiedział. "To trwa miesiącami, dlatego że trzeba będzie wystawić to do konsultacji społecznych. Ja się postaram w pierwszej części swojej kadencji przedstawić plan jak najszybciej" - dodał. Podkreślił także, że "jesteśmy w stanie się z tym uporać na początku przyszłego roku".

Wysłannik RMF FM do Wenezueli: Puste półki w sklepach i aptekach, brakuje wszystkiego

"Brakuje lekarstw, wszystkiego brakuje. Czasami jestem zmuszona leczyć się ziołami, bo nie mogę niczego kupić" - usłyszał specjalny wysłannik RMF FM do Wenezueli Patryk Michalski od klientki jednej z aptek w Caracas. Półki w sklepach świecą pustkami. Mało kogo stać na to, by kupić cokolwiek.

Pożar w Paryżu. Zatrzymano 40-latkę podejrzaną o podłożenie ognia

Paryska policja poinformowała, że zatrzymana została 40-letnia kobieta, którą podejrzewa się o podłożenie ognia w 8-piętrowym budynku znajdującym się 16 dzielnicy. W pożarze budynku zginęło 9 osób.



Maciej Stolarczyk: "Mam w szatni zupełnie inny zespół"

Wisła Kraków kończy przygotowania do rundy wiosennej Ekstraklasy. Po ogromnym zamieszaniu organizacyjnym na razie udało się wyjść na prostą. "Biała Gwiazda" mimo straty kilku ważnych piłkarzy jest gotowa do walki na ligowych boiskach. Trener Wisły Maciej Stolarczyk w rozmowie z RMF FM opowiedział o trudnym okresie, który mają za sobą piłkarze. Stwierdził także, że wierzy w Sławomira Peszkę, ale liczy też na młodych zawodników, którzy uzupełnili kadrę. Stolarczyk czeka, aż kontrakt z Wisłą podpisze Jakub Błaszczykowski, i ma nadzieję, że skrzydłowy będzie mógł zagrać już w poniedziałkowym meczu z Górnikiem Zabrze.