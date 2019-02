„Chciałem przede wszystkim przespać wszystkie zawirowania, skandaliczne i nieetyczne sytuacje, które miały miejsce po śmierci prezydenta Adamowicza. Nie chciałem uczestniczyć w tej teoretycznej walce z mową nienawiści, a w praktyce dalszym nakręcaniu konfliktów między Polakami” – tak na pytanie o swoją nieobecność w mediach odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz.

W Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz był pytany o to, czy Kukiz’15 pójdzie do wyborów europejskich w koalicji. "Z pewnością do wyborów pójdziemy sami. Nie próbowaliśmy rożnych rozmów, z różnymi podmiotami (...). Na pewno nie jest nam po drodze z tymi ruchami, które dążą do polexitu. Polexit byłby bardzo niekorzystny dla Polski" - mówił lider Kukiz’15.

Dopytywany przez Roberta Mazurka zapewnił, że niemożliwa jest koalicja Kukiz’15 z narodowcami. "Ani Korwin, ani narodowcy nie wchodzą w rachubę. Koalicja, w której Liroy występuje obok Kai Godek, to jest lekka schizofrenia".

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z PAWŁEM KUKIZEM

Gość: Paweł Kukiz





Robert Mazurek RMF FM: Dawno nie widziany, były polityk, były poseł, muzyk rockowy. Kłaniam się.

Paweł Kukiz: Jak były polityk i były poseł?

Ja się tak przyzwyczajam po prostu. Jak pan będzie już niedługo przychodził, będę musiał pana przedstawiać jako były.

A skąd takie teorie?

Bo mam wrażenie, że pan jak niedźwiedź postanowił przespać zimę.

Nie proszę Pana. Ja może na niedźwiedzia, ale chciałem przede wszystkim przespać te wszystkie zawirowania, te wszystkie skandaliczne i nieetyczne sytuacje, które miały miejsce po śmierci Adamowicza. Nie chciałem uczestniczyć w tej teoretycznie walce z mową nienawiści, a w praktyce dalszym nakręcaniu konfliktu między Polakami.

Te konflikty zdaje się są i będą kwitły w najlepsze - jeżeli konflikty mogą kwitnąć oczywiście.

W tym ustroju na pewno.

Zaczęła się kampania europejska, przyszła polityczna wiosna na całego, a wy w Kukiz 15 w rozsypce.

Naradzie jeszcze odwilży nie było, do wiosny to my musimy jeszcze długo poczekać. Będziemy na wiosnę czekali aż do tego momentu, dopóki ludzie nie zrozumieją, że cały mankament i te wszystkie zdarzenia, z którymi mamy ostatnio do czynienia wynikają właśnie z konstrukcji ustrojowej. Ja to będę z uporem maniaka powtarzał.

Paweł Kukiz zahibernowany obudził się i mówi to samo.





...Z ordynacji wyborczej, z braku jakiegokolwiek instrumentu możliwości wpływania obywateli na władzę w trakcie kadencji. Stąd się rodzą frustracje, skąd się rodzi język nienawiści, sąd się rodzi uprzywilejowana rola mediów, stąd się rodzi uprzywilejowana rola polityków itd.

Panie pośle, można? Bo chciałem spytać o Kukiz 15.

O tym mówię.

O Kukiz 15?

Mówię o Kukiz 15, które walczy o upodmiotowieniem obywatela. Bez tego nic się nie zmieni.

To najpierw niech Pan powie, jak macie zamiar walczyć, skoro sondaże pokazują, że raczej słabnięcie. Zerknąłem na kilka ostatnich. Macie od 3,8 do 7 procent. Czasy dawnej potęgi, gdzie trwale byliście trzecią siłą dawno minęły.

Nie proszę pana są mniej więcej sondaże, na podobnym poziomie. To się waha pomiędzy 7 a 9 procentami.

A te 3,8?

Ale co 3,8? Sondaż Ibrisu dla Onetu. To pan wybaczy. Zawsze Ibris budował SLD, Palikota. Kto płaci ma wynik, a ponieważ my nie pobieramy subwencji partyjnej, trudno nam zapłacić za wynik. Dla mnie to moralnie jest niedopuszczalne.

