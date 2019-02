Czy to koniec Stowarzyszenia Wiosna w takim kształcie, w jakim znamy je do tej pory? Jak ustalili reporterzy RMF FM: część pracowników Stowarzyszenia, które organizuje akcję Szlachetna Paczka, chce odejść z organizacji. To efekt zaskakujących zmian personalnych w zarządzie Wiosny. Wczoraj walne zgromadzenie odwołało dotychczasową prezes Joannę Sadzik - na jej miejsce wybrano ks. Grzegorza Babiarza. To bliski znajomy ks. Jacka Stryczka, założyciela Wiosny, który zrezygnował z kierowania Stowarzyszeniem kilka miesięcy temu, gdy portal Onet ujawnił, że może tam dochodzić do mobbingu.

