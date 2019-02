Wojtunik w RMF FM o decyzji CBA ws. Kaczyńskiego: Mam poważne wątpliwości

"To najkrótsza w historii analiza przedkontrolna oświadczeń majątkowych" - mówi RMF FM Paweł Wojtunik. Tak były szef CBA komentuje komunikat Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że nie ma podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Mam poważne wątpliwości, czy to merytoryczna decyzja" - dodaje Wojtunik.

