Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak poinformował poseł PiS Marek Ast: nowela daje podstawę do powrotu do Sądu Najwyższego tych sędziów, którzy po ukończeniu 65. roku życia zostali odesłani w stan spoczynku. Właśnie m.in. powrotu tych sędziów do orzekania domagał się w niedawnym postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

