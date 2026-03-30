Kraków został uznany za najlepsze europejskie miasto do pracy zdalnej według najnowszego raportu platformy analitycznej PlayersTime. Stolica Małopolski zdobyła najwyższy wynik spośród 35 najczęściej odwiedzanych miast Europy, potwierdzając swoją pozycję jako jedno z najbardziej komfortowych i opłacalnych miejsc do życia i pracy dla cyfrowych nomadów.

Raport PlayersTime, analizujący warunki życia cyfrowych nomadów, przyznał Krakowowi imponujące 161 punktów na 175 możliwych.

Miasto wyprzedziło konkurencję dzięki wyjątkowemu połączeniu jakości życia, bezpieczeństwa oraz nowoczesnej infrastruktury.

Bezpieczeństwo, szybki internet i niskie koszty

Wśród kluczowych atutów Krakowa znalazł się wysoki poziom bezpieczeństwa – aż 75,08 punktów na 100, co plasuje miasto w czołówce europejskich metropolii.

Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z bardzo korzystnych kosztów internetu – zaledwie 0,06 euro (0,26 zł) za 1 Mbps przy prędkościach przekraczających 250 Mbps.

Nowoczesne coworkingi, stabilne łącza oraz sprawna komunikacja miejska to kolejne elementy, które przyciągają osoby pracujące zdalnie.

Koszty życia w Krakowie są znacznie niższe niż w krajach Europy Zachodniej – miesięczne wydatki szacowane są na około 1 423 euro (ok. 6 tys. zł). Miasto może się również pochwalić silnym zapleczem akademickim i technologicznym, które przyciąga specjalistów i młodych profesjonalistów z całego świata.

Kraków oferuje nie tylko atrakcyjne warunki do pracy, ale także bogatą ofertę kulturalną, liczne tereny zielone oraz rozwiniętą infrastrukturę gastronomiczną. Przestrzenie coworkingowe i miejsca do relaksu sprawiają, że miasto zapewnia równowagę między pracą a codziennym komfortem życia.

Polska coraz silniejsza na mapie pracy zdalnej

Warto podkreślić, że na drugim miejscu w rankingu znalazła się Warszawa, która została wyróżniona jako miasto o najniższych kosztach utrzymania – około 1 265 euro (5 400 zł) miesięcznie.

To pokazuje, że Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie europejskich centrów pracy zdalnej.

Na trzecim miejscu znalazł się Budapeszt. Jakie jeszcze miasta są życzliwe dla cyfrowych nomadów?