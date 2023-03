Brytyjski następca tronu złożył w Polsce niespodziewaną wizytę. Książę William odwiedził brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Rzeszowie.

Książę William w Polsce. Na zdjęciu z ministrem Mariuszem Błaszczakiem / Józef Polewka / RMF FM

Następca brytyjskiego tronu wylądował na lotnisku w Rzeszowie Jasionce. W stolicy Podkarpacia, w trzeciej Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przy ulicy Lwowskiej, spotkał się z polskimi i brytyjskimi żołnierzami. Przywitał go szef MON Mariusz Błaszczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Jestem dumny, że w obecności księcia Walii mogę podziękować żołnierzom brytyjskim za służbę na polskiej ziemi. Żołnierze polscy i żołnierze ze Zjednoczonego Królestwa wspólnie ćwiczą, wzmacniając bezpieczeństwo Polski, ale także całej wspólnej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem wdzięczny za obecność żołnierzy w województwie podkarpackim i lubelskim, a więc w województwach graniczących z Ukrainą. Kiedy przyjmowaliśmy uchodźców z Ukrainy, polskie służby były wspierane przez żołnierzy brytyjskich, jesteśmy za ten fakt niezmiernie wdzięczni. (...) To właśnie oddział brytyjski, złożony z żołnierzy, którzy obsługują sprzęt przeciwlotniczy i przeciwrakietowy - system Sky Sabre, jest obecny tutaj w Rzeszowie, strzegąc nieba nad Polską, zapewniając bezpieczeństwo przy wsparciu, jakiego wolny świat udziela broniącej się Ukrainie - mówił Błaszczak.

Książę William, wraz z szefem MON, podchodził po kolei do różnych grup żołnierzy i oglądał prezentowany mu wojskowy sprzęt - m.in. czołgi Challenger 2 oraz polska armatohaubicę Krab.

Książę William w Rzeszowie, na zdjęciu z szefem MON / Józef Polewka

Brytyjski następca tronu pytał m.in., jak wygląda pomoc uchodźcom. Krótką rozmowę przeprowadził także w wojewodą Ewą Leniart oraz prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem

Staliśmy się miastem-symbolem tego procesu wsparcia, z jednej strony pomagania tym, którzy chronią się przed wojną, a z drugiej strony tej roli strategicznej, jaką pełnimy by wspierać Ukrainę. Jestem bardzo dumny z Rzeszowa, a jeszcze bardziej z rzeszowian, którymi możemy się chwalić na świecie. To, co udało mi się dzisiaj księciu powiedzieć: że w szczycie procesu uchodźczego, który normalnie ma 200 tysięcy mieszkańców, dawaliśmy schronienie 100 tys. osób. To ogromna skala i robi wrażenie także na naszym gościu. Książę pytał przede wszystkim ,jak nam się to udało, jak się integrujemy i ja powiedziałem, że to chyba wyczyn historyczny, a dzisiaj pracujemy nad tym, żeby się integrować - mówił Konrad Fijołek.

Książę William w Rzeszowie. Na zdjeciu: z Mariuszem Błaszczakiem / Józef Polewka / RMF FM

Ostatni raz ksiażę William odwiedził Polskę 6 lat temu. Towarzyszyła mu wówczas księżna Kate oraz dzieci: książę George i księżniczka Charlotte. Książęca para m.in. zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkała się z bohaterami zrywu z '44 roku.