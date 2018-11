Sąd Okręgowy uchylił wczorajszy zakaz organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Protestujący mundurowi porozumieli się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Kalifornii doszło do strzelaniny w barze, gdzie zginęło 12 osób. Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego Stefana Michnika. Taki był czwartek w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje z całego dnia.

Sąd uchylił zakaz organizacji Marszu Niepodległości

Warszawski Sąd Okręgowy uchylił wczorajszy zakaz organizacji Marszu Niepodległości w niedzielę 11 listopada w Warszawie. Sąd rozpatrywał odwołanie organizatorów marszu od decyzji prezydent Warszawy.

Wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa (...) prawo do zgromadzeń jest chronione konstytucją- powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Michał Jakubowski.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Jest decyzja sądu ws. zakazu Warszawski Sąd Okręgowy uchylił wczorajszy zakaz organizacji Marszu Niepodległości w niedzielę 11 listopada w Warszawie. Sąd rozpatrywał odwołanie organizatorów marszu od decyzji prezydent Warszawy. czytaj więcej

Protest służb mundurowych. Jest porozumienie

Tuż przed godz. 21 związkowcy służb mundurowych zawarli porozumienie z kierownictwem spraw wewnętrznych i administracji. Informuję wszystkich, że w imieniu związkowców dzisiaj kończymy akcję protestacyjną - powiedział na konferencji prasowej szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski.



Nie miałem zbyt dużej nadziei, że o godzinie 22 będę trzymał w ręku porozumienie. Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy jest najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować - powiedział.

Nie jest ono doskonałe, chciałbym by było lepsze, nie mniej jednak uważam, że jest to krok milowy w stosunkach społecznych z panem ministrem MSWiA. Wydaje mnie się, że dzisiaj zaczęliśmy prawdziwy, rzeczywisty dialog- podkreślił. Ja mam nadzieję, że z tym porozumieniem zapoznają się funkcjonariusze podległych panu ministrowi służb i będą z tego usatysfakcjonowani - dodał.

Silny wstrząs na Śląsku. "Czegoś takiego nie było, nie mogłem ustać na nogach"

Do bardzo silnego wstrząsu doszło na Śląsku. Był odczuwalny między innymi w Gliwicach, Żorach, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju i Knurowie - informują słuchacze na Gorącą Linię RMF FM.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, do wstrząsu doszło w kopalni Budryk w Ornontowicach, 1050 metrów pod ziemią.

Jak usłyszeliśmy w Wyższym Urzędzie Górniczym, nikomu nic się nie stało. Załogę wycofano. Magnituda wstrząsu nie jest jeszcze dokładnie określona.

Strzelanina w barze w Kalifornii. Nie żyje 12 osób i napastnik

W środę wieczorem doszło do strzelaniny w barze w Thousand Oaks w Kalifornii. Policja potwierdziła, że nie żyje 12 osób. Napastnik też został zastrzelony. Ofiary to uczestnicy koncertu country.



Sprawcą strzelaniny był 28-letni Ian Long, były żołnierz. Na razie jednak nieznane są jego motywy.





Stefan Michnik skazywał na śmierć żołnierzy podziemia. Wysłano zanim Europejski Nakaz Aresztowania

Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego Stefana Michnika - podał pion śledczy IPN. Stefan Michnik podejrzany jest o popełnienie 30 przestępstw, w tym wydawanie bezprawnych wyroków śmierci wobec żołnierzy polskiego podziemia.

Komisja Europejska podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

Komisja Europejska w czwartek po raz kolejny podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Szacuje, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4,8 proc. O tyle samo według niej polska gospodarka wzrosła w 2017 roku.

Komisja opublikowała w czwartek prognozy gospodarcze dla krajów UE. Jej zdaniem perspektywy dla polskiej gospodarki są lepsze, niż szacowała przed kilkoma miesiącami. W maju 2018 roku KE oceniła, że w 2017 roku wzrost gospodarczy Polski wyniósł 4,6 proc., a w 2018 roku sięgnie 4,3 proc.

Miller: Nie pójdę na marsz państwowy 11 listopada

Nie pójdę (na Marsz Państwowy 11 listopada), dlatego że nawet jeżeli pan prezydent Duda i pan premier Morawiecki staną na czele tego marszu, to przecież wiadomo, kto będzie za ich plecami - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller.

Chodzi o tych, którzy ten marsz od dawna zapowiadali. Co więcej, mieli wszystkie możliwe zgody do pewnego czasu. Uzyskali w zeszłym roku decyzję wojewody, że to jest marsz cykliczny, czyli przez 4 lata mogą go organizować - dodał.

Arłukowicz: Za plecami prezydenta i premiera będą szli narodowcy. Gryglas: Marsz będzie bezpieczny

Zapewniam, że to będzie bardzo bezpieczny marsz, pójdziemy wszyscy, rodziny z dziećmi, entuzjastycznie będziemy świętować to wielkie wydarzenie, setną rocznicę odzyskania niepodległości - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniew Gryglas pytany o marsz organizowany przez prezydenta i premiera z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Bartosz Arłukowicz z PO stwierdził z kolei: Najbardziej mnie zawstydza, że władze polskie w sposób kompromitujący poległy w całej procedurze świętowania tej rocznicy. To zawstydzające. Nie zamierzam iść w marszu, gdzie za plecami prezydenta i premiera będą szli narodowcy. I dodaje: Mam poczucie dyskomfortu i wstydu.



Wpadka podczas losowania Pucharu Polski

Zamieszanie podczas losowania par 1/8 finału Pucharu Polski. Podczas mieszania otworzyła się kula z kartką z napisem "Miedź Legnica". W trakcie ceremonii została usunięta z naczynia (z którego były losowane zespoły) przez pełniącego rolę tzw. sierotki sekretarza generalnego PZPN Macieja Sawickiego. Później, gdy w koszyku została już tylko kartka z nazwą Śląska Wrocław, dopasowano do niego właśnie "nieobecny" klub z Legnicy.



Poniżej przedstawiamy powód powtórzenia losowania 1/8 finału. Jedna z kulek otworzyła się podczas mieszania. Decyzja nie mogła być inna - losowanie zostało powtórzone- napisano na Twitterze PZPN.

Za sytuację przeprosił prezes PZPN Zbigniew Boniek. Biorę to na siebie - napisał.