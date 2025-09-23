Jak wypadł prezydent RP Karol Nawrocki w trakcie przemówienia przed ONZ? Jak rozwiązać spór między MSZ a Pałacem Prezydenckim? Czy powinno dojść do debaty Zbigniewa Ziobry z Mateuszem Morawieckim? Czy PiS próbuje rozbić Konfederację? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 posła PiS Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Zapraszamy!

Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS / Marcin Suchmiel / RMF24

We wtorek prezydent Karol Nawrocki bierze udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Właśnie podczas tego wydarzenia zaplanowano przemówienie prezydenta. Szymona Szynkowskiego vel Sęka, byłego ministra ds. Unii Europejskiej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, zapytamy o ocenę przemówienia prezydenta RP.

Porozmawiamy także o bieżącej polityce, w tym o sporze między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim o ocenę rządów Zjednoczonej Prawicy. Zapytamy, czy PiS próbuje rozbić Konfederację?

W rozmowie zapytamy także o szczegóły współpracy Szymona Szynkowskiego vel Sęka z Karolem Nawrockim. W sierpniu prezydent ogłosił przygotowanie nowej formuły współpracy z parlamentem. Zadanie powierzył posłom PiS Marcinowi Horale oraz środowemu gościowi Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

