„Uważam, że nauczyciele powinni zdecydowanie więcej zarabiać i stosunek do nauczycielstwa powinien być taki, jak w II Rzeczpospolitej - że to jest filar Rzeczpospolitej. Z drugiej strony nie powinni strajkować. Może to jest pogląd zbyt anachroniczny, ale uważam, że są zawody służby publicznej, które strajkować nie powinny” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Marek Jurek, pytany o strajk nauczycieli. „Ja bym bardzo chciał, żeby ten strajk skończył się taką ugodą, która sprawi, że sytuacja materialna nauczycieli się poprawi i będzie to ostatni strajk szkolny” – podkreślał rozmówca Roberta Mazurka.

Robert Mazurek, RMF FM: Nawet jakbym chciał to nie da się uciec od tematu nauczycieli i trwającego strajku...

Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego: Ja nie mogę uciec, bo jestem mężem nauczycielki.

A ja nie mogę uciec, bo jestem ojcem uczniów. Wszyscy wiemy, że nauczyciele zarabiają skandalicznie, natomiast czy nie powinni zawiesić, przerwać strajku na czas matur?

Bardzo ciężko pracują. Jestem świadkiem jako syn, mąż, ojciec nauczycielek. Ostatnio z jedną koleżanką z PiS w drodze do europarlamentu się o to pospieraliśmy. Ona twierdziła - jako były dyrektor - że nauczyciele prawie nie pracują, a ja mówiłem, że bardzo ciężko pracują. Ja mam osobisty stosunek do tej sprawy, bo żona nie bierze udziału w strajku, mama jest oburzona strajkiem. Krótko mówiąc uważam, że nauczyciele powinni zdecydowanie więcej zarabiać i generalnie stosunek do nauczycielstwa powinien być jak w II Rzeczpospolitej, że to jest filar Rzeczpospolitej, a z drugiej strony no nie powinni strajkować. To nie jest jakieś pouczenie, może to jest pogląd zbyt anachroniczny, ale uważam, że są zawody służby publicznej, które strajkować nie powinny. No i pytanie jaki wzór dla uczniów z tego wszystkiego.

