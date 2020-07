Zalane torowisko tramwajowe i część ulic - to efekt gwałtownej burzy, która przetoczyła się nad Poznaniem. Strażacy - również z regionu - niemal bez przerwy odbierają telefony z prośbą o interwencję.

Front burzowy dotarł nad Wielkopolskę. Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Strażacy wyjeżdżają przede wszystkim do podtopionych budynków, usuwania z ulic i dróg powalonych gałęzi i drzew. Chwilę po ulewie, nie kursowały w Poznaniu tramwaje na Górnej Wildzie i autobusy na osiedlu Polan. Woda zalała torowisko i ulice.



Sytuacja w mieście - jak zapewniają strażacy - jest opanowana. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni jednak liczyć się z utrudnieniami. Zalana została część zwrotnic tramwajowych.



Na tym jednak w Wielkopolsce może się nie skończyć. Front burzowy, który przesuwa się na wschód, rozciąga się przez większość regionu - od Gniezna po Leszno.



Burze z gradem w poniedziałek niemal wszędzie

IMiGW wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich województw.



Instytut prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może także padać grad.



Ostrzeżenia obowiązują przez cały dzień.





Sprawdź, gdzie jest burza!

Aktualne ostrzeżenia IMGW