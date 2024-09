Zarząd Rafako podjął decyzję o niezwłocznym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w związku z utratą zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań firmy. Firma jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki.

Hala produkcyjna firmy Rafako w Raciborzu / Zbigniew Meissner / PAP

Warszawska giełda zawiesiła dziś rano notowania spółki Rafako.

W ocenie spółki podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku jest obecnie jedynym rozwiązaniem, które najszerzej może ochronić interesy zarówno Rafako jak i jego wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników. W osobnym komunikacie spółka przekaże informację o fakcie złożenia wniosku.



Spółka tłumaczy, że jedną z przyczyn decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości jest brak możliwości "uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami Emitenta szczegółowych zasad konwersji zobowiązań Emitenta wobec takich wierzycieli na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań Emitenta wobec jego kluczowych wierzycieli", który pozwoliłby na redukcje zadłużenia Rafako wobec wierzycieli. To - według spółki - pozwoliłoby firmie odzyskać zdolność, by pozyskać finansowanie zewnętrzne na realizację przyszłych zamówień.



Rafako ma problem z dwoma potężnymi zamówieniami. Pierwsze to budowa koksowni w śląskim Radlinie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Drugie to budowa bloku w Jaworznie dla Tauronu.

Realizacja pierwszego zamówienia się opóźniła, co podniosło koszty. Z realizacją drugiego związany jest spór o jakość wykonanego bloku. To wszystko spowodowało, że finanse Rafako znalazły się na potężnym minusie. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka sytuacja - rok temu spółka też szykowała się do upadłości.

Minister obiecywał wsparcie dla spółki

Pod koniec grudnia 2023 r. resort aktywów państwowych informował, że jego ówczesny szef Borys Budka rozmawiał z akcjonariuszami i wierzycielami spółki Rafako o przyszłości tej firmy.



Jak wówczas przekazano, omówiono bieżącą sytuację spółki oraz możliwe scenariusze, które będą poddane dalszej analizie. Minister Budka zadeklarował też - w ramach posiadanych uprawnień - wsparcie przez resort aktywów państwowych procesu naprawy sytuacji Rafako.



Gdy premierem był Mateusz Morawiecki, ówczesny lider opozycji Donald Tusk głośno apelował o ratowanie Rafako. Niezależnie od tego, kto będzie rządził - przyszłość polskiej energetyki zależy w dużym stopniu od takich firm jak Rafako - podkreślał. Dziś Tusk sam jest premierem. Na razie nie włącza się w ratowanie Rafako.