​Zatrzymany nad ranem przez CBA były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski jest już w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ma tam usłyszeć zarzuty korupcyjne.

Były szef KNF Marek Chrzanowski przewieziony do prokuratury / Andrzej Grygiel / PAP

Zatrzymanego przywieziono do Katowic około godziny 13:00 nieoznakowanym radiowozem. Mężczyznę konwojowało dwoje funkcjonariuszy. On sam zasłaniał twarz szalikiem i czapką. Do siedziby prokuratury wszyscy weszli głównym wejściem. Zatrzymany nie odpowiadał na żadne zadawane mu pytania.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa przesłuchanie. Będzie to zależało od tego, czy podejrzany będzie składał wyjaśnienia i jak będą one obszerne.

Wstępna kwalifikacja przyjęta w śledztwie to przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Prokuratura nie zdradza jednak, czy takie właśnie zarzuty przedstawi byłemu szefowi KNF.

We wtorek nad ranem funkcjonariusze CBA zatrzymali Marka Chrzanowskiego w jego warszawskim mieszkaniu. Tym razem nie było potrzeby prowadzenia przeszukań w domu byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, bo agenci zrobili to dwa tygodnie temu.

Czarnecki stwierdził, że Chrzanowski za przychylność zażądał od niego 40 mln zł łapówki

"Gazeta Wyborcza" napisała 13 listopada, że w marcu 2018 roku ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski zaoferował miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln zł. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena Chrzanowski miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 proc., co według "Wyborczej" miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat miliardera mec. Roman Giertych przyznał, że słynnej kartki z jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie tego, że istniała. Pan Czarnecki jest gotowy poddać się badaniu wariograficznemu - mówił w rozmowie z RMF FM Giertych.

Po artykule w "GW" Chrzanowski złożył dymisję, a premier ją przyjął. O wszczęciu śledztwa poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jako wstępną kwalifikację prawną przyjęto z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego - przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Śledztwo prowadzi śląski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

