Są zarzuty dla byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch. Jak powiedział jeden z jego obrońców, postawiono mu zarzut przekroczenia uprawnień w związku z odniesieniem korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. W tej chwili były szef KNF-u składa wyjaśnienia. Marek Ch. został zatrzymany nad ranem przez CBA i przewieziony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

