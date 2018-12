Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Porozmawiamy o kłopotach polskich przewoźników z unijnym prawem o pracownikach delegowanych.

Robert Mazurek, RMF FM: Najważniejsze pytanie na początek. Co przyniósł święty Mikołaj?

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury: Tutaj musze zapytać się żony, bo święty Mikołaj zapewne odwiedził mój dom rodzinny, także odwiedził moją żonę.

Proszę dać znać, bo poważne sprawy wymagają wyjaśnienia.

Dam znać.

Wyjaśnienia wymaga to, o czym mówiliśmy również w Faktach. Premier oskarża szefa PKP o to, że nie przekazuje terenów pod Mieszkanie Plus. Ta sytuacja wskazuje wyraźnie na próbę sabotowania inwestycji. Jeżeli premier oskarża szefa PKP o to, że chce sabotować Mieszkanie Plus, to ten szef PKP powinien być zwolniony natychmiast. Dobrze rozumiem?

Panie redaktorze, proces przekazywania gruntów jest stale kontynuowany, nie ma żadnych opóźnień. A skąd to wiem? Wiem, dlatego że odbywają się cykliczne spotkania między BGK Nieruchomości a zarządem PKP S.A., w których bierze udział pan prezes Krzysztof Mamiński.

Uspokoi pan premiera, że ‘panie premierze, nie ma pan racji’...

Uspokoję nie tylko pana premiera, uspokoję także mam nadzieję pana i wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości.