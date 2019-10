39 osób, które w środę znaleziono martwe w naczepie ciężarówki w Essex, zamarzło na śmierć – podaje brytyjski "The Telegraph". Policja prowadzi dochodzenie w sprawie irlandzkiego gangu przemycającego ludzi. Jednocześnie prasa podaje, że aresztowany pod zarzutem zabójstwa kierowca ciężarówki 25-letni Mo Robinson najprawdopodobniej nie wiedział o makabrycznym załadunku. Brytyjskie media podają, że ofiary to obywatele Chin.

Naczepę z ciałami 39 imigrantów znaleziono w środę / VICKIE FLORES / PAP/EPA

W Wielkiej Brytanii wszczęto jedno z największych dochodzeń ostatnich lat po tym, jak w środę w parku przemysłowym w Grays w Essex na wschód od Londynu w naczepie ciężarówki dokonano wstrząsającego okrycia - 39 martwych osób: 38 dorosłych mężczyzn i jednego nastolatka. Policja zaznacza, że ich identyfikacja może potrwać wiele dni. Przed południem brytyjskie portale podały, że zmarłe osoby pochodziły z Chin.

Według "The Telegraph", martwych imigrantów znaleziono w naczepie-chłodni, w której temperaturę można obniżyć do -25 stopni Celsjusza i według informacji gazety, właśnie zamarznięcie było przyczyną śmierci przemycanych ludzi.

39 ciał w naczepie ciężarówki pod Londynem. Kierowca został zatrzymany RUPTLY/x-news

Pochodzący z Irlandii Północnej kierowca 25-letni Mo Robinson został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Źródła "The Telegraph" twierdzą, że jest mało prawdopodobne, by wiedział o przemycie.

Mo Robinson w sobotę przypłynął ciężarówką bez załadunku promem z Dublina w Irlandii do Holyhead w Walii. Potem - według brytyjskich mediów - przejechał przez całą Wielką Brytanię do Purfleet pod Londynem i tam odebrał załadunek, który - z ludźmi w środku - przypłynął z Zeebrugge w Belgii. Nie wiemy, jak długo naczepa przebywała w Belgii. To mogą być godziny albo dni - oświadczył Eric Van Duyse, rzecznik belgijskiej prokuratury, która także wszczęła śledztwo w tej sprawie.

"The Telegraph" pisze, że śledztwo policji skupiło się teraz na irlandzkiej siatce przemytników ludzi. Ciężarówka została zarejestrowana dwa lata temu w Warnie w Bułgarii przez irlandzką firmę transportową. Miasto to, według brytyjskiej gazety, znane jest z powiązań z irlandzkim gangiem przemytniczym.

Minister spraw zagranicznych Bułgarii potwierdził, że naczepa była zarejestrowana w Warnie. Dodał, że "jest mało prawdopodobne, by ofiary były obywatelami Bułgarii".

Mo Robinson pracował jako kierowca ciężarówki od pięciu lat. Regularnie jeździł na trasie do Danii i Szwecji.

Do podobnej tragedii doszło w Wielkiej Brytanii w 2000 roku. W ciężarówce, która dotarła na Wyspy z Belgii, zaleziono 50 martwych Chińczyków, którzy udusili się. Kierowca pojazdu został skazany na 14 lat więzienia za współudział w przemycie ludzi.