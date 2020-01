Umowę zakupu przez Polskę od USA 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35 podpisał w Dęblinie szef MON Mariusz Błaszczak. W uroczystości wzięli też udział: zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i ambasador USA Georgette Mosbacher.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

F-35 jest określany jako samolot piątej generacji ze względu na wielozadaniowość, obniżoną wykrywalność przez radary - dzięki specjalnemu kształtowi kadłuba, mieszczącego zamknięte komory na uzbrojenie, skrzydeł i usterzenia oraz rozbudowane zdolności do odbierania i dostarczania informacji innym systemom uzbrojenia.



Wartość kontraktu - jak podało MON - to 4,6 mld dol. Polska kupuje 32 maszyny tego typu wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Według producenta - koncernu Lockheed Martin - pierwsze maszyny służyłyby do szkolenia w USA, w Polsce znalazłyby się w 2026 r.



Zapowiedź zakupu samolotu piątej generacji znalazła się w przedstawionej w maju 2017 r. koncepcji obronnej RP. Prace nad wprowadzeniem F-35 w ramach programu Harpia przyspieszono w 2018 r. po serii awarii, wypadków i katastrofie myśliwców MiG-29.

Duda: To ważny dzień dla bezpieczeństwa RP

To ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, ale też dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania umowa na zakup od USA 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35.



Prezydent podkreślał, że to niezwykle ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, polskich pilotów samolotów myśliwskich, dla bezpieczeństwa RP, ale też dla bezpieczeństwa naszej części Europy.



Bo to, że możemy kupić te samoloty, że staną się one częścią najnowocześniejszego wyposażenia polskiej armii, polskiego lotnictwa to przede wszystkim dzięki temu, że jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest wiarygodnym, dobrym sojusznikiem realizującym swoje zobowiązania. Krótko mówiąc - pewnym partnerem - mówił Duda.



Prezydent podkreślił, że dzięki podpisanej umowie polskie lotnictwo zostanie wyposażone w najnowocześniejsze na świecie samoloty myśliwskie piątej generacji.

Duda: F-35 przenoszą siły powietrzne w zupełnie nową erę

Przystępujemy dziś do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji, które przenoszą lotnictwo w zupełnie nową erę zdolności obronnych i bojowych; umowa na zakup tych maszyn to następna wielka inwestycja, która przyczynia się do zacieśnienia relacji polsko-amerykańskich - podkreślił prezydent Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, że ta umowa to jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski.



Dzisiaj przystępujemy do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji (...) samolotów niewykrywalnych dla radarów, samolotów, które przenoszą lotnictwo, przenoszą siły powietrzne, które zostają w nie wyposażone w zupełnie nową erę zdolności obronnych i zdolności bojowych - mówił prezydent.



Jak zaznaczył prezydent: po zniesieniu obowiązku wizowego dla polskich obywateli, zakup F-35 to kolejny niezwykle ważny moment w relacjach Polski i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że zakup F-35 "ogromnie wzmacnia naszą pozycję wśród sił zbrojnych na świecie (...) także generalnie na arenie międzynarodowej".

/ Krzysztof Kot

Mosbacher: Zakup F-35 jest dowodem więzi polsko-amerykańskiej



Dzisiejsza ceremonia zakupu przez Polską samolotów F-35 jest dowodem siły więzi polsko-amerykańskiej. Jestem dumna, że mogę być tutaj. Jestem dumna z tego, co Stany Zjednoczone i Polska razem osiągają - powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Mosbacher podczas przemówienia przypomniała o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są na polskiej ziemi, szkoląc się i zapewniają bezpieczeństwo wschodniej flance NATO razem z polskimi żołnierzami. Uważamy, że partnerstwo oparte o bezpieczeństwo z Polską jest ważne i wiemy, że wolność nie jest za darmo - mówiła.



Zdaniem Mosbacher : Polskę i Stany Zjednoczone wiążą generacje rodzin i więzi międzyludzkie, które łatwiej teraz utrzymywać, bo Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. To nie jest relacja oparta na transakcji, to jest przyjaźń.





Morawiecki: Zakup F-35 odsunie cień rosyjskiej dominacji

W dzisiejszym wyścigu technologicznym trzeba mieć sojuszników i czerpać doświadczenia od najlepszych - podkreślił premier. Dodał, że pomimo wyjścia wojsk radzieckich z Polski, nadal służył w niej poradziecki sprzęt wojskowy. Wymienił samoloty MiG-29 i Su-22, które pozostają na uzbrojeniu.



Modernizacja armii przyspiesza. Oprócz F-16 na naszym niebie pojawią się wkrótce znakomite myśliwce F-35. To spowoduje, że ten cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy, nad Rzecząpospolitą, którego pozbyliśmy się trzydzieści lat temu, będzie coraz dalej odsuwał się od Rzeczypospolitej i będziemy z innymi członkami NATO zdolni do coraz lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju - stwierdził premier.

Zakup F-35 częścią planu modernizacji

W najnowszym planie modernizacji technicznej, przygotowanym na lata 2021-2035, zapowiedziano nie tylko zakup samolotów piątej generacji, ale i współdziałających z nimi rozpoznawczych i bojowych dronów.



O przygotowanie oferty 32 samolotów F-35, Polska wystąpiła do USA w maju ubiegłego roku. We wrześniu Kongres wyraził zgodę na ich sprzedaż Polsce .

F-35 produkowany przez koncern Lockheed Martin i jego dostawców wśród których są Northrop Grumman i BAE Systems, został wybrany w 2001 r. jako zwycięska konstrukcja w programie wspólnego myśliwca uderzeniowego - Joint Strike Fighter, JSF - który miał zastąpić wiele typów maszyn myśliwskich, uderzeniowych i wielozadaniowych w siłach powietrznych, marynarce i piechocie morskiej. Polska zakupi samoloty w wersji A - konwencjonalnego startu i lądowania.



F-35 poza Stanami Zjednoczonymi wybrały m.in.: Australia, Belgia, Izrael, Japonia i Wielka Brytania. Dotychczas dostarczono ponad 490 maszyn.

“Firma Lockheed Martin jest zaszczycona decyzją polskiego rządu o zakupie samolotu F-35A Lightning II. Cieszymy się z możliwości wspierania rządu Stanów Zjednoczonych w spełnieniu polskich oczekiwań i dostarczeniu samolotów. Polska jest czternastym państwem i dziesiątym członkiem NATO dołączającym do programu F-35, co jest świadectwem zaufania rządu USA do tego programu. Wybór F-35 przedłuży nasze długoletnie partnerstwo z polskim rządem i krajowym przemysłem na następne dziesięciolecia." - stwierdził w wydanym oświadczeniu Greg Ulmer, wiceprezes i dyrektor generalny programu F-35 w firmie Lockheed Martin