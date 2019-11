Na poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 18-latka z Jaworzna w Śląskiem, który w sobotę nożem zaatakował swoich bliskich. Ranne zostały trzy osoby. Mężczyzna został zatrzymany.

18-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. W poniedziałek zostanie przesłuchany / Marcin Bednarski / PAP

Dwie ranne osoby zostały zwolnione ze szpitala jeszcze w sobotę. Trzecia nadal przebywa pod opieką lekarzy. Jak zapewniają, jej życiu nic nie zagraża.



18-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Nie można było go przesłuchać, bo w chwili zatrzymania badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Czy mógł zażywać środki odurzające, to już wykaże badanie krwi.



Wciąż nie wiadomo, dlaczego 18-latek zaatakował mamę, babcię oraz brata. Obezwładnił go ojciec.