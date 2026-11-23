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Spadek liczebności populacji słoni azjatyckich prowadzi do rozpadu ich rozbudowanych sieci społecznych. Zwierzęta tworzą coraz mniejsze i bardziej odizolowane grupy. Naukowcy ostrzegają, że proces ten mógł już przekroczyć punkt krytyczny, po którym odbudowa dawnych więzi będzie bardzo trudna.

Wyjątkowy gatunek zagrożony wyginięciem

Słonie azjatyckie to jedne ze zwierząt o wyjątkowo złożonych relacjach społecznych. Żyją w grupach, których członkowie współpracują przy zdobywaniu pożywienia i opiece nad młodymi.

Więzi te odgrywają ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu zwierząt i mogą mieć znaczenie dla ich przetrwania. Jednocześnie gatunek ten uznaje się za zagrożony wyginięciem, m.in. z powodu utraty siedlisk, kłusownictwa i konfliktów z ludźmi.

Na czym polegały badania?

Badacze przez 12 lat obserwowali 443 dziko żyjące samice w Parku Narodowym Udawalawe na Sri Lance, aby sprawdzić, jak spadek liczebności populacji wpływa na relacje społeczne słoni.

Analizowali, które osobniki utrzymują ze sobą kontakty, jak zmienia się skład grup oraz jak przekształcają się relacje między nimi, gdy część zwierząt umiera lub na stałe opuszcza badany obszar.

„Punkt krytyczny” mógł zostać przekroczony

Okazało się, że w takich warunkach duże i silnie ze sobą związane społeczności zaczęły rozpadać się na mniejsze, coraz bardziej odizolowane grupy. Co ważne, chodziło nie tylko o to, że słonie traciły towarzyszy, ale też, że zmieniały się ich relacje z tymi, które pozostały.

Zdaniem naukowców może to świadczyć o przekroczeniu tzw. punktu krytycznego. Oznacza to, że przez długi czas zmiany zachodzą stopniowo i mogą wydawać się niegroźne, aż nagle dochodzi do reorganizacji całej społeczności i rozpadu dotychczasowych więzi.

Ich zdaniem jest to bardzo niepokojące, ponieważ funkcjonowanie słoni azjatyckich w dużej mierze zależy od kontaktów z innymi osobnikami. Ich utrata może mieć konsekwencje wykraczające poza sam spadek liczebności populacji.

Odtworzenie wcześniejszej struktury społecznej może okazać się trudne

Jak zauważyła współautorka badania prof. Shermin de Silva, podobnie jest w przypadku ludzi. Także nasze więzi społeczne opierają się na wspólnie spędzanym czasie i relacjach budowanych przez całe życie. Aby społeczności mogły przetrwać trudne okresy, utracone kontakty muszą być zastępowane nowymi.

Dlatego naukowcy obawiają się, że nawet jeśli w przyszłości liczebność słoni ponownie wzrośnie, odtworzenie wcześniejszej struktury społecznej może okazać się trudne.

Zmiany relacji osobników mogą być sygnałem ostrzegawczym

Autorzy podsumowali, że w ochronie zagrożonych gatunków warto zwracać uwagę nie tylko na liczbę osobników, lecz także na relacje między nimi. Zmiany tych relacji mogą być sygnałem ostrzegawczym, że w danej społeczności dzieje się coś niepokojącego.

Badanie przeprowadzili specjaliści z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego we współpracy z organizacją EFECT ze Sri Lanki. Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Science”.