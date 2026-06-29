RMF24

Dlaczego tak łatwo dajemy się wciągnąć w teorie spiskowe? Choć wydaje się, że to domena nielicznych, psychologowie ostrzegają: w czasach kryzysu podatny jest niemal każdy z nas. Ekspert z UAM tłumaczy, jak działa „efekt wielkiej przyczyny”, dlaczego internet promuje lęk i jak skutecznie bronić się przed manipulacją w sieci.

Teorie spiskowe: Skąd się biorą i dlaczego w nie wierzymy? Ekspert tłumaczy mechanizmy i konsekwencje

Teorie spiskowe: Skąd się biorą i dlaczego w nie wierzymy? Ekspert tłumaczy mechanizmy i konsekwencje / Shutterstock

Dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe? Czas: 33:24

Czym jest teoria spiskowa?

Teorie spiskowe fascynują i przerażają jednocześnie. Wbrew powszechnym przekonaniom, nie każda podejrzliwość czy krytyczne myślenie wobec oficjalnych wersji wydarzeń oznacza wiarę w spisek. Z naukowego punktu widzenia teoria spiskowa to przekonanie o istnieniu tajnego porozumienia – spisku – będącego wyjaśnieniem ważnych społecznie wydarzeń lub zjawisk, mimo braku wiarygodnych dowodów. Kluczowe jest tu pojęcie „wątpliwości epistemicznej”, czyli intelektualnego braku podstaw do uznania teorii za prawdziwą.

To jest taki rodzaj przekonania o istnieniu spisku, najczęściej jako wyjaśnienie jakichś faktów, które ma pewne właściwości odróżniające je od innych wyjaśnień – przede wszystkim wątpliwość epistemiczną – wyjaśnia dr Michał Kosakowski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu.

Czy wiara w teorie spiskowe wzrosła w ostatnich latach?

Chociaż mogłoby się wydawać, że obecnie teorie spiskowe są bardziej popularne niż kiedyś, badania historyczne pokazują, że „spiskowe promieniowanie tła” towarzyszy społeczeństwom od dawna. Ludzie od zawsze byli podejrzliwi wobec instytucji publicznych czy rządów.

Jednak w czasach kryzysów – takich jak pandemia czy konflikty polityczne – skłonność do myślenia spiskowego wyraźnie wzrasta. Gość „Wykładu otwartego” w internetowym Radiu RMF24 zauważa:

Niektóre sytuacje będą to po prostu nasilać – to będą takie sytuacje niepewności, utraty kontroli. Takie, w których na przykład czujemy, że nie możemy polegać na instytucjach publicznych.

Najpopularniejsze teorie spiskowe współczesności

Choć nie prowadzi się oficjalnych rankingów, w ostatnich latach popularność zyskały teorie dotyczące „wielkiego zastąpienia” – czyli przekonania o rzekomej celowej wymianie populacji europejskiej przez osoby z innych grup etnicznych. Wciąż żywe są także narracje na temat pandemii, szczepionek, 5G, czy negowania zmian klimatycznych. Ekspert podkreśla, że teorie te często budzą silne emocje i odwołują się do lęków oraz uprzedzeń społecznych.

Psychologiczne mechanizmy podatności na teorie spiskowe

Nie istnieje jeden typ osobowości szczególnie podatny na teorie spiskowe. Chociaż osoby o wyższej neurotyczności mogą być bardziej skłonne do odczuwania lęku, to jednak decydujące są inne czynniki. Szczególnie istotna okazuje się tendencja do myślenia intuicyjnego, które preferuje szybkie i proste wyjaśnienia, zamiast wymagającej wysiłku analizy.

Często pojawia się także zjawisko „efektu wielkiej przyczyny” – przekonanie, że skutki muszą mieć poważne, najczęściej celowo wywołane przyczyny. W grę wchodzą także motywacje grupowe, jak narcyzm kolektywny, czyli przekonanie o niedocenianiu własnej grupy przez innych.

Czy wykształcenie chroni przed teoriami spiskowymi?

Wyższe wykształcenie i rozwinięte myślenie krytyczne mogą w pewnym stopniu chronić przed wiarą w teorie spiskowe, ale nie zawsze. Co ciekawe, badania pokazują, że osoby dobrze wykształcone mogą nawet silniej bronić swoich ulubionych teorii spiskowych, zwłaszcza jeśli są one zgodne z ich światopoglądem.

Ekspert podkreśla:

To jest taki trochę paradoksalny efekt, ale może wynikać z tego, że być może mają lepiej rozwinięte myślenie krytyczne i używają go selektywnie, żeby bronić swoich opinii przed rzeczywistością.

Rola internetu i mediów społecznościowych

Internet i media społecznościowe znacząco przyspieszyły rozprzestrzenianie się teorii spiskowych. Algorytmy rekomendujące treści wzmacniają istniejące przekonania użytkowników, tworząc tzw. „bańki informacyjne”. Informacje, które budzą silne emocje, klikają się najlepiej – dlatego są bardziej widoczne i częściej udostępniane.

Influencerzy i celebryci, dzięki ogromnym zasięgom, mogą w krótkim czasie dotrzeć do milionów odbiorców. W trakcie pandemii badacze zidentyfikowali zjawisko „parszywej dwunastki” – grupy osób odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie znacznej części dezinformacji w sieci.

Wiele teorii spiskowych może wydawać się nieszkodliwych, jednak historia pokazuje, że mogą prowadzić do realnych tragedii. Szturm na Kapitol w USA, niszczenie masztów 5G czy ataki na punkty szczepień to tylko niektóre przykłady, gdy wiara w spiski przerodziła się w przemoc. Teorie spiskowe mogą także wpływać na decyzje dotyczące zdrowia, polityki czy relacji społecznych, prowadząc do izolacji i poczucia osamotnienia.