Śpisz w jednym łóżku ze swoim psem? To badanie może cię zaskoczyć

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Wielu właścicieli psów nie potrafi odmówić swoim podopiecznym możliwości spania z nimi w jednym łóżku. Czy wpływa to na jakość snu ludzi i czworonogów? Przyjrzeli się temu naukowcy z Toronto. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „PLOS One”.

Śpisz w jednym łóżku ze swoim psem? Te badania mogą cię zaskoczyć (fot. Melinda Nagy)

Śpisz w jednym łóżku ze swoim psem? Te badania mogą cię zaskoczyć (fot. Melinda Nagy) / Shutterstock

Jak wyglądało badanie?

Naukowcy przez cztery tygodnie monitorowali aktywność 25 dorosłych osób i ich 38 psów. Ludzie nosili czujniki ruchu na nadgarstkach, a zwierzęta przy obrożach. Uczestnicy eksperymentu wypełnili również kwestionariusze dotyczące jakości snu i warunków nocnego wypoczynku.

Cztery osoby zadeklarowały, że zawsze dzielą łóżko z psem. Dziesięć robiło to czasami, a jedenaście - nigdy.

Na podstawie pomiarów ruchu naukowcy oszacowali długość oraz efektywność snu właścicieli. Nie wykryli żadnych istotnych różnic związanych z obecnością psa w łóżku.

Badacze zauważyli związek między nocną aktywnością ludzi i zwierząt - w noce, w które psy więcej się poruszały, ich opiekunowie również byli bardziej aktywni. Dokładniejsze analizy wykazały, że w zdecydowanej większości przypadków to ruch człowieka poprzedzał ruch psa.

Co ciekawe, niemal połowa osób biorących udział w badaniu twierdziła, że pies przeszkadza im w wysypianiu się.

Analizując sen w ujęciu subiektywnym, czyli według odczuć samych ludzi, zauważyliśmy, że osoby posiadające kilka psów często skarżyły się na gorszą jakość snu. Jednakże pomiary z urządzeń nie potwierdziły tych obserwacji - powiedziała współautorka publikacji Lavania Nagendran.

Naukowcy przyznają, że przebadana grupa była niewielka, więc do szerszego spojrzenia na tę sprawę niezbędne są kolejne eksperymenty z udziałem psów w różnym wieku i różnych ras.