Ile snu naprawdę potrzebujemy? Osiem godzin to mit, a nauka podpowiada lepsze rozwiązania

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Osiem godzin snu to nie biologiczny nakaz, lecz umowna norma sprzed ponad stu lat. Najnowsze analizy wskazują, że optymalny czas regeneracji dla większości dorosłych mieści się w zupełnie innym przedziale, a zarówno niedobór, jak i nadmiar snu niesie poważne ryzyko. Zobacz, co współczesna nauka mówi o idealnym odpoczynku.

Skąd wzięło się 8 godzin? Za tą liczbą nie stoi biologia, lecz XIX-wieczna rewolucja

Koncepcja podziału doby na trzy równe części – pracy, rozrywki i snu – narodziła się w połowie XIX wieku. Od tamtego czasu przez dekady przyjmowano, że osiem godzin snu to złoty standard dla dorosłego człowieka. Jednak wraz z rozwojem nauki i dostępem do nowych metod badawczych zaczęto kwestionować tę regułę.

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Aby lepiej zrozumieć naturalne potrzeby snu człowieka, naukowcy zaczęli badać społeczności łowiecko-zbierackie, których tryb życia jest zbliżony do tego, jak żyli nasi przodkowie. W badaniach przeprowadzonych w Tanzanii, Namibii i Boliwii okazało się, że tamtejsi mieszkańcy śpią znacznie krócej niż osiem godzin – od 5,7 do 7,1 godziny na dobę. Co ciekawe, nie nadrabiają braków snu w ciągu dnia, a ich odpoczynek jest wystarczający, by zachować dobre samopoczucie i energię.

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Naukowcy wyliczyli nowy „złoty środek”. Tyle snu naprawdę potrzebuje dorosły

Chociaż badania nad społecznościami łowiecko-zbierackimi dostarczają ciekawych wniosków, nie można ich bezpośrednio przełożyć na współczesne społeczeństwa. Czynniki takie jak stres, napięty harmonogram czy choroby cywilizacyjne mogą wpływać na nasze potrzeby snu. Krótszy sen w naturalnych warunkach nie musi oznaczać, że jest on optymalny dla wszystkich.

Jednocześnie duże badania prowadzone w krajach uprzemysłowionych wskazują, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen może być szkodliwy dla zdrowia. Zbyt mała ilość snu wiąże się z ryzykiem chorób serca, udaru, spadku funkcji poznawczych i otyłości. Z kolei nadmiar snu może być wczesnym objawem problemów zdrowotnych lub sam je wywoływać.

Według najnowszych analiz optymalna ilość snu dla dorosłych wynosi od 6,4 do 7,8 godziny, w zależności od płci i indywidualnych uwarunkowań. Badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak skanowanie mózgu czy analizy molekularne, potwierdzają, że „złoty środek” leży poniżej tradycyjnych ośmiu godzin.

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Nie istnieje jedna uniwersalna liczba godzin snu dobra dla wszystkich. Osoby młodsze zazwyczaj śpią dłużej, a ich potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem i stylem życia. Nawet wśród zdrowych dorosłych różnice mogą być znaczące – niektórzy czują się wypoczęci po sześciu godzinach, inni potrzebują dziewięciu.

Zapomnij o liczeniu godzin. Dla zdrowia ważniejsze jest coś zupełnie innego

Sen to nie tylko kwestia długości. Ważnym aspektem jest także jego regularność i zgodność z naturalnym cyklem światła i ciemności. Współczesny tryb życia, dostęp do sztucznego światła i nieregularne godziny pracy sprawiają, że coraz więcej osób śpi w innych godzinach niż te, które narzuca rytm dobowy.

Nieregularny sen, zwłaszcza wśród pracowników zmianowych i studentów, wiąże się z pogorszeniem zdrowia. Jeśli jednak w tygodniu brakuje czasu na odpowiedni odpoczynek, naukowcy zalecają nadrabianie snu w weekend, zamiast rezygnowania z niego całkowicie. Regularność jest ważna, ale równie istotna jest suma godzin snu w ciągu tygodnia.

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Kluczowe przesłanie zatem brzmi: śpij tyle, ile naprawdę potrzebujesz, kiedy możesz i gdzie możesz – a przede wszystkim nie martw się zbytnio, jeśli czasem nie uda się przespać tradycyjnych ośmiu godzin.