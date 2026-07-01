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W najbliższych latach na niskiej orbicie okołoziemskiej może pojawić się nawet 1,7 miliona nowych satelitów. Tak gigantyczna liczba urządzeń, planowana przez firmy z całego świata, budzi poważne obawy naukowców. Europejskie Obserwatorium Południowe ostrzega, że skutki dla astronomii mogą być katastrofalne, a konsekwencje odczujemy wszyscy – nie tylko miłośnicy nocnego nieba.

Od czasu wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity w 1957 roku, ludzkość nieustannie zwiększa swoją obecność na orbicie okołoziemskiej. Jednak tempo, w jakim przybywa nowych obiektów, jeszcze nigdy nie było tak zawrotne. W ciągu zaledwie kilku lat liczba satelitów wzrosła do około 14 tysięcy, a łącznie z nieaktywnymi urządzeniami i kosmicznymi śmieciami, na orbicie krąży już ponad 32 tysiące obiektów. Teraz świat stoi przed wizją prawdziwej rewolucji – firmy z różnych krajów złożyły wnioski o zgodę na wystrzelenie aż 1,7 miliona kolejnych satelitów.

Satelity – błogosławieństwo i przekleństwo

Satelity stały się nieodłączną częścią codziennego życia. Dzięki nim korzystamy z nawigacji GPS, szybkiego internetu, monitorujemy pogodę i komunikujemy się na całym świecie. Jednak, jak podkreślają naukowcy, nadmiar nawet najbardziej użytecznych technologii może przynieść niepożądane skutki. Szczególnie niepokojące są plany budowy tzw. megakonstelacji – olbrzymich sieci satelitarnych, które mają zapewnić globalną łączność i nowe usługi, takie jak centra danych w kosmosie.

Największe kontrowersje budzi projekt firmy SpaceX, która planuje wystrzelenie aż miliona nowych satelitów w ramach rozbudowy swojej konstelacji Starlink. Do wyścigu dołączają również inne podmioty, jak E-Space z projektem Cinnamon czy chińskie CTC-1 i CTC-2. Jednak prawdziwą burzę wywołał pomysł firmy Reflect Orbital, która zamierza umieścić na orbicie 50 tysięcy satelitów pełniących rolę zwierciadeł odbijających światło słoneczne w nocy. Takie rozwiązanie miałoby umożliwić oświetlanie wybranych obszarów Ziemi, jednak dla astronomów oznacza to prawdziwą katastrofę.

Groźne skutki dla nauki i środowiska

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) opublikowało szczegółowy raport, w którym ostrzega przed dramatycznymi konsekwencjami gwałtownego wzrostu liczby satelitów. Pracę przyjęło do publikacji czasopismo "Astronomy & Astrophysics". Z symulacji wynika, że już przy obecnych planach, na każdym zdjęciu wykonanym przez nowoczesne teleskopy, w ciągu dwóch godzin po zmierzchu, pojawiałyby się dziesiątki jasnych śladów satelitów. W przypadku pełnej realizacji projektów SpaceX i Reflect Orbital, nawet 28 procent pola widzenia mogłoby zostać utracone, a niektóre obserwatoria, takie jak Very Rubin w Chile, mogłyby stracić możliwość prowadzenia skutecznych badań przez większość nocy.

Szczególnie niebezpieczne są satelity-zwierciadła, które – nawet jeśli nie skierują wiązki światła bezpośrednio na teleskop – będą widoczne na niebie jak planeta Wenus, a w najgorszym przypadku nawet czterokrotnie jaśniejsze niż Księżyc w pełni. To oznacza nie tylko utratę możliwości obserwacji odległych galaktyk i słabych obiektów kosmicznych, ale także całkowitą zmianę wyglądu nocnego nieba.

Problemem nie jest tylko bezpośrednie „przecinanie” pola widzenia teleskopów przez satelity. Jeszcze poważniejsze skutki może mieć rozświetlenie tła nieba – nawet słabe satelity, niewidoczne gołym okiem, wytwarzają „rozmyte” światło, które podświetla atmosferę i utrudnia rejestrację sygnałów z odległego kosmosu. Według raportu ESO, przy obecnych planach jasność tła nieba może wzrosnąć nawet czterokrotnie.

To zjawisko utrudnia lub wręcz uniemożliwia obserwacje słabych obiektów kosmicznych, od odległych galaktyk, przez planety podobne do Ziemi, aż po potencjalnie niebezpieczne planetoidy.

Zagrożenie nie tylko dla astronomii

Negatywne skutki masowego wystrzeliwania satelitów nie ograniczają się wyłącznie do badań naukowych. Zanieczyszczenie światłem może zaburzyć rytmy biologiczne ludzi i zwierząt, wpływać na ekosystemy oraz zdrowie mieszkańców Ziemi. Dodatkowo, liczne starty rakiet i spalanie satelitów w atmosferze po zakończeniu ich misji mogą pogorszyć jakość powietrza i przyczynić się do wzrostu emisji szkodliwych substancji.

Olivier Hainaut, autor raportu ESO, podkreśla, że niska orbita okołoziemska to „brzeg morski na niebie”, który przynosi ogromne korzyści, ale wymaga odpowiedzialnego zarządzania. Bez wprowadzenia limitów i nowych regulacji, przyszłe pokolenia mogą zostać pozbawione nie tylko możliwości prowadzenia badań naukowych, ale także widoku gwiaździstego nieba.

Apel o ograniczenia i nowe regulacje

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, Europejskie Obserwatorium Południowe, wraz z Królewskim Towarzystwem Astronomicznym i Międzynarodową Unią Astronomiczną, apeluje o wprowadzenie limitu – maksymalnie 100 tysięcy satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Taka liczba, przy zachowaniu odpowiednio niskiej jasności satelitów, pozwoliłaby ograniczyć szkody dla astronomii do poziomu porównywalnego z naturalnymi awariami sprzętu.

Tylko dzięki ograniczeniom możliwe będzie pogodzenie rozwoju technologii z ochroną nocnego nieba i zachowaniem możliwości prowadzenia badań naukowych. Niska orbita okołoziemska to cenny zasób, który musi być zarządzany z myślą o przyszłych pokoleniach - podkreślają eksperci. Ich zdaniem współpraca pomiędzy astronomami, inżynierami, operatorami satelitów i instytucjami nadzorującymi misje kosmiczne jest dziś kluczowa, by nie dopuścić do nieodwracalnych strat.

Obecnie decyzja w sprawie kolejnych megakonstelacji leży w rękach amerykańskiej Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), która otrzymała już tysiące komentarzy od naukowców i organizacji międzynarodowych. Wynik tych postępowań może zadecydować o przyszłości badań kosmosu i wyglądzie nocnego nieba dla całej ludzkości.