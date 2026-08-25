Wtedy planują premierę Wiedźmina 4. „Nasza największa i najambitniejsza gra”

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CD Projekt Red po raz pierwszy wskazał planowane okno premiery czwartej odsłony serii Wiedźmin. Gra może trafić do odbiorców w 2028 roku, a nad projektem pracuje już ponad 500 osób.

Wiedźmin to jedna z najważniejszych polskich marek w historii gier wideo; fot. Miguel Lagoa

Wiedźmin to jedna z najważniejszych polskich marek w historii gier wideo; fot. Miguel Lagoa / Shutterstock

Informację o planowanym terminie debiutu czwartej odsłony serii gier Wiedźmin przekazał krótkim materiale wideo Michał Nowakowski, jeden z prezesów CD Projekt RED.

Jak zaznaczył, studio nie jest jeszcze gotowe, by podać dokładną datę premiery. Premiera Wiedźmina 4 jest planowana na 2028 rok - powiedział, apelując przy tym do fanów o cierpliwość, przekonując, że na nową grę „warto będzie czekać”.

„Największa, najodważniejsza i najambitniejsza”

Przedstawiciel CD Projekt Red nazwał powstającą produkcję „największą, najodważniejszą i najambitniejszą grą” w historii studia. Według zapowiedzi twórcy stawiają na rozbudowany otwarty świat, dynamiczną rozgrywkę oraz głęboką, emocjonalną historię.

Nad projektem pracuje obecnie ponad pół tysiąca deweloperów. To oznacza, że Wiedźmin 4 należy do najważniejszych realizowanych obecnie produkcji warszawskiej spółki.

Na razie bez prezentacji

CD Projekt Red nie pokaże Wiedźmina 4 podczas trwających targów gamescom. Michał Nowakowski zapowiedział jednak, że firma chce uczestniczyć w tym wydarzeniu także w kolejnych latach. To otwiera drogę do prezentacji gry w przyszłości, choć studio nie podało jeszcze szczegółów dotyczących pierwszego materiału z rozgrywki ani platform docelowych.

Zanim na rynek trafi nowa część serii, fani uniwersum mają otrzymać kolejną propozycję związaną z Wiedźminem 3. Według informacji przytoczonych przez GRYOnline.pl, w 2027 roku ma zadebiutować rozszerzenie zatytułowane „Pieśni przeszłości”.

Wiedźmin znany na całym świecie

Wiedźmin to jedna z najważniejszych polskich marek w historii gier wideo. Serię tworzy warszawskie studio CD Projekt RED, a jej świat oparto na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Głównym bohaterem jest Geralt z Rivii - zawodowy zabójca potworów, który wplątuje się w konflikty polityczne, wojny i historie o bardzo osobistym wymiarze.

Pierwsza gra, Wiedźmin, trafiła na rynek w 2007 roku. Była fabularnym RPG-iem z rozbudowanymi wyborami moralnymi i mrocznym klimatem znanym z książek. Kolejna część - Wiedźmin 2: Zabójcy Królów z 2011 roku - rozwinęła system decyzji wpływających na przebieg opowieści oraz postawiła mocniej na polityczne intrygi.

Przełom nastąpił w 2015 roku wraz z premierą Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu. Gra zaoferowała ogromny otwarty świat, rozbudowane zadania poboczne i opowieść o poszukiwaniach Ciri. Produkcja zdobyła setki nagród, w tym tytuły gry roku, i stała się międzynarodowym sukcesem CD Projekt RED. Jej fabułę rozbudowały dodatki: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino.

Fanom nie pozostaje teraz nic innego, jak czekać na czwartą odsłonę serii gier.