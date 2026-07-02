RMF24

Trzy dni zamkniętych ulic, homary dostarczane pod Madison Square Garden i lista gości pękająca w szwach od hollywoodzkich gwiazd. Nowy Jork ogarnęła prawdziwa gorączka – wszystko wskazuje na to, że Taylor Swift i Travis Kelce powiedzą sobie sakramentalne „tak” już w ten weekend. Choć sami zainteresowani milczą, miasto już zabezpiecza teren pod najważniejsze wesele dekady.

Przygotowania ruszyły

W ostatnich dniach wokół Madison Square Garden panuje wyjątkowe poruszenie. W czwartkowy poranek wokół hali pojawiły się bariery, a ulice i chodniki zostały zamknięte. Pracownicy hali wnoszą dekoracje, roślinność oraz pudła z napisem „garden party” i „homary”, co tylko podsyca spekulacje o nadchodzącym ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce. Oficjalny kalendarz wydarzeń MSG nie przewiduje żadnych imprez do wtorku. Taka przerwa w grafiku jest niezwykle nietypowa dla tego miejsca w samym środku sezonu letniego – zauważa Reuters.

Według doniesień medialnych, para planuje kameralną imprezę na 100 osób w czwartek, a dzień później większe przyjęcie dla aż 1000 gości. Mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Swift i Kelce, zainteresowanie wydarzeniem nie słabnie.

Burmistrz Nowego Jorku nie pozostawia złudzeń

W związku z falą upałów, władze Nowego Jorku ogłosiły stan zagrożenia. Burmistrz miasta Zohran Mamdami zaapelował do mieszkańców o unikanie wysokich temperatur, żartując, że ślub w klimatyzowanym MSG to najlepszy sposób na przetrwanie upału i pośrednio potwierdzając plotki o nadchodzącym ślubie największej gwiazdy amerykańskiej muzyki.

Jeśli akurat bierzesz ślub w Madison Square Garden, będziesz przebywać w zamkniętym, klimatyzowanym pomieszczeniu i cieszyć się chłodem. Myślę, że to dobry przykład, który warto dać całemu miastu – powiedział dziennikarzom na początku tego tygodnia.

Co jeszcze wskazuje na to, że ślub Swift i futbolisty odbędzie się w najbliższy weekend? Dodatkowe środki bezpieczeństwa obejmujące zamknięcie ulic wokół hali. Jak podał „The New York Times”, powołując się na notatkę zatytułowaną „Ślub Taylor Swift w Madison Square Garden”, setki funkcjonariuszy mają patrolować teren wokół MSG.

Co więcej, Reuters ustalił, że organizująca imprezę złożyła wniosek o zamknięcie ulic od czwartku do sobotniego południa.

Gwiazdy na liście gości

Zaślubiny Taylor Swift i Travisa Kelce określane są przez media jako „królewski ślub Ameryki”. Związek pary od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie, a ich zaręczyny i publiczne wystąpienia śledzą fani na całym świecie. Na liście gości mają znaleźć się największe gwiazdy show-biznesu, takie jak Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone czy Gigi Hadid.

Wśród zaproszonych pojawiły się także znane postaci ze świata sportu i mediów – irlandzki prezenter Graham Norton został sfotografowany na lotnisku JFK, a trener Kansas City Chiefs Andy Reid widziany był podczas przymiarki smokingu.

Miasto gotowe na wielkie wydarzenia

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce to nie jedyne wielkie wydarzenie tego weekendu w Nowym Jorku. Miasto przygotowuje się także do obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, a w sobotę do portu wpłyną żaglowce. W niedzielę w pobliskim New Jersey odbędzie się kolejny mecz mundialu.

W środę przechodnie byli świadkami nietypowego wydarzenia - rosyjska para wspięła się na Empire State Building i rozwinęła transparent z apelem o pokój na świecie.