„Oszałamiająca uczta”. „Odyseja” Nolana zachwyciła po premierze w Londynie

RMF24

Matt Damon w roli życia, a Robert Pattinson jako genialny złoczyńca. Wielka obsada „Odysei” Christophera Nolana zachwyciła krytyków w Londynie.

6 lipca Leicester Square w Londynie zamieniło się w centrum światowego kina. Uroczysta premiera „Odysei” przyciągnęła na czerwony dywan największe gwiazdy światowego filmu, które wystąpiły w najnowszym dziele Christophera Nolana.

Wśród obecnych nie zabrakło Matta Damona, wcielającego się w główną rolę Odyseusza, a także Zendayi, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Charlize Theron, Lupity Nyong’o, Johna Leguizamo, Benny’ego Safdiego, Himesa Patela, Samanthy Morton, Elliota Page’a, Travisa Scotta, Mii Goth i Coreya Hawkinsa. Jedną z atrakcji wieczoru była imponująca replika konia trojańskiego, wykorzystanego na planie filmu.

„Triumfalna, spektakularna epopeja”

Choć przed premierą pojawiały się kontrowersje dotyczące m.in. historycznych nieścisłości w strojach czy obsadzenia Lupity Nyong’o w roli Heleny, po pokazie przeważają zachwyty. Krytycy nie szczędzą superlatyw, opisując „Odyseję” jako „oszałamiające osiągnięcie”, „bezbłędną realizację filmową” oraz „prawdziwą ucztę dla kinomanów”. W komentarzach podkreślają, że nawet jeśli film ma słabsze momenty, „ostatni akt nagradza całą podróż”.

W opinii Peri Nemiroff z serwisu Collider, „wspaniała i porywająca adaptacja eposu Homera, w której wyraźnie wyczuwa się charakterystyczny styl Christophera Nolana. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, by jakikolwiek inny reżyser na świecie był w stanie przenieść ten materiał źródłowy na ekran z takim rozmachem i sercem”.

Aktorstwo na najwyższym poziomie

Krytycy są zgodni, że obsada filmu stanęła na wysokości zadania. Simon Thompson, dziennikarz filmowy, podkreśla:

Matt Damon daje z siebie wszystko w tej najsilniejszej roli w całej swojej karierze. Robert Pattinson jest znakomity jako Antinous, a Eumaeus w wykonaniu Johna Leguizamo jest po prostu znakomity.

Clayton Davis zwraca uwagę na wyjątkową chemię między aktorami:

Matt Damon wnosi do filmu determinację, a Tom Holland – wrażliwość i serce. To kolejny hit Nolana, który jego zagorzali fani będą analizować jeszcze przez dziesiątki lat.

Robert Pattinson, wcielający się w postać Antinousa, również zebrał entuzjastyczne recenzje. Jest tak przebiegły, manipulacyjny i ogląda się go z niekończącą się przyjemnością. Pattinson w pełni wczuwa się w nikczemność swojej postaci, co skutkuje jedną z moich ulubionych ról w jego dorobku – podkreśla Erik Davis z portalu Fandango.

Kino na miarę legendy

Joshua Rothkopf, redaktor działu filmowego „Los Angeles Times”, ocenia produkcję:

Oszałamiający. Ziemisty, upiorny, pełny głębi, przepełniony zarówno humorem, jak i wielkością. To czyste kino i powrót do niezwykle wciągających filmów akcji, dla których właśnie wymyślono kino.

Film Nolana to nie tylko widowisko, ale także podróż przez emocje i uniwersalne wartości, jakie niesie ze sobą opowieść o Odyseuszu i jego powrocie do Itaki po wojnie trojańskiej. Twórca „Incepcji” i „Interstellar” po raz kolejny udowodnił, że potrafi kreować światy, które zachwycają rozmachem i głębią.

Premiera kinowa już wkrótce

„Odyseja” oficjalnie trafi na ekrany kin 17 lipca. Już teraz film zapowiadany jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych tego roku, a pierwsze recenzje tylko podsycają oczekiwania widzów. Fani Nolana i miłośnicy wielkich widowisk filmowych mogą spodziewać się kina, które na długo pozostanie w pamięci.