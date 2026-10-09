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Obrazy warte miliony euro odnalezione we Francji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (16:21)

Dwa obrazy Auguste’a Renoira, skradzione na początku września z muzeum w Cagnes-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu, wróciły w ręce francuskich służb. W związku z kradzieżą zatrzymano sześć osób - poinformowała telewizja BFMTV.

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Obrazy warte miliony euro odnalezione we Francji
Policjnt stojący przy ogrodzeniu muzeum Musée Renoir, 08.09.2026 r. (fot. VALERY HACHE) /AFP/East News

Odzyskane dzieła to „Młoda kobieta u studni” oraz portret aktorki Colonny Romano. Ich wartość jest szacowana na 8-10 mln euro.

Do kradzieży doszło 8 września. Dwaj sprawcy weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu. W ciągu kilku minut zabrali cztery obrazy Auguste'a Renoira, uznawane za najcenniejsze eksponaty placówki. Dwa z nich porzucili podczas ucieczki.

Muzeum w Cagnes-sur-Mer mieści się w domu, w którym jeden z najważniejszych twórców impresjonizmu spędził ostatnie lata życia.

Poza obrazami znajdują się tam także pamiątki po artyście, w tym meble, przedmioty osobiste i sztalugi.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja obraz August Renoir

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