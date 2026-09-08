Zuchwała kradzież z muzeum. Łupem padły dzieła Renoira

RMF24

Włamanie do muzeum Renoira w Cagnes-sur-Mer we Francji. Złodzieje skradli cztery dzieła impresjonisty. Trwa obława za bandytami.

Rano dwóch złodziei włamało się do muzeum Pierre’a- Augusta Renoira w Cagnes-sur-Mer na południu Francji. Ich łupem padły cztery dzieła sztuki jednego z najważniejszych twórców impresjonizmu. Podczas ucieczki przestępcy zgubili jedno z dzieł.

Burmistrz Cagnes-sur-Mer oszacował wartość skradzionych przedmiotów na 9 milionów euro.

Policja przyjechała pięć minut po włączeniu się alarmu

W oświadczeniu burmistrza Bryana Massona czytamy, że alarm w muzeum włączył się o 5:48. „O 5:53 rano, zaledwie pięć minut później, na miejscu pojawiła się nasza policja miejska” – napisał Masson.

„Dwóch mężczyzn, których zarejestrowały miejskie kamery monitoringu, uciekło, porzucając jeden ze skradzionych obrazów. Od rana na miejscu zdarzenia przebywają zarówno policja miejska, jak i krajowa” – dodał burmistrz.

Obława za złodziejami

Trwają poszukiwania złodziei.

„Atak na muzeum Renoira to atak na część historii i dziedzictwa Cagnes-sur- Mer. Te wydarzenia są szczególnie poważne. Potwierdzają one również pilną potrzebę wdrożenia kompleksowego planu zabezpieczenia naszych muzeów i ochrony dzieł sztuki, planu, do którego realizacji się zobowiązałem. Przeznaczymy wszelkie niezbędne środki na lepszą ochronę tego dziedzictwa, które należy do wszystkich mieszkańców Cagnes” – zaznaczył burmistrz.