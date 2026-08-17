Skradziono obrazy warte dziesiątki milionów euro. Ochrona muzeum zignorowała alarm?

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Cztery obrazy Antonella da Messiny zostały skradzione z muzeum w Mesynie na Sycylii – przekazała włoska agencja informacyjna Ansa. Do zuchwałego rabunku doszło w święto Ferragosto, tłumnie obchodzone we Włoszech.

Zuchwała grabież obrazów na Sycylii

Trzy lub cztery osoby z zasłoniętymi twarzami wdarły się do muzeum w sycylijskiej Mesynie w sobotę tuż przed godz. 22. Początkowo złodzieje zdołali wynieść aż sześć dzieł Antonella da Messiny, najważniejszego sycylijskiego malarza XV wieku.

Wartość obrazów szacuje się na dziesiątki milionów euro – podkreśliła włoska agencja informacyjna Ansa.

Wstępne ustalenia wskazują, że cała akcja trwała od dwóch do trzech minut. Złodzieje najprawdopodobniej przeszli przez bramę, aby dostać się do ogrodu muzealnego, a następnie sforsowali drzwi, by wedrzeć się do pomieszczeń, w których przechowywano dzieła sztuki. Zdaniem kierownictwa muzeum i śledczych monitoring i systemy alarmowe były sprawne.

Alarm uruchomił się najprawdopodobniej w momencie, gdy złodzieje rozbili gablotę z obrazami. Jak przekazała agencja Ansa, kamery monitoringu uchwyciły każdy etap kradzieży, a w tym czasie w budynku było czterech ochroniarzy.

Arcydzieła ukryte za pudłem na telewizor. Złodzieje w rękach policji To była akcja rodem z filmów sensacyjnych – karabinierzy z włoskiej Parmy odzyskali trzy bezcenne obrazy, które w marcu tego roku zniknęły z prywatnej kolekcji w Traversetolo. Dzieła autorstwa Auguste’a Renoira, Paula Cezanne’a i Henri Matisse’a…

Kradzież na zlecenie?

Dwa z wyniesionych dzieł szybko znaleziono na murku przed muzeum. Złodzieje prawdopodobnie porzucili je podczas ucieczki, gdy w pobliżu znajdowali się przechodnie.

Ostatecznie z muzeum zniknęły trzy z pięciu tablic „Poliptyku św. Grzegorza” oraz dwustronna tabliczka przedstawiającą Matkę Bożą i Chrystusa.

Służby po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży, jeszcze tego samego wieczora rozstawiły specjalne punkty kontrolne na nabrzeżach prowadzących do Kalabrii w kontynentalnej części Włoch. Te jednak nie przyniosły rezultatu. Nie wiadomo, czy złodziejom udało się opuścić Sycylię, czy też skradzione obrazy pozostają na wyspie.

Miejscowa prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a policja przesłuchała pracowników muzeum w charakterze świadków.

Jednym ze sprawdzanych scenariuszy jest kradzież na zlecenie handlarza dzieł sztuki. Choć, jak podkreśliła agencja Ansa, taka transakcja nie jest łatwa bez szczegółowego planu.

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Szokujące okoliczności kradzieży. Ochrona zignorowała alarm?

Włoska prasa stawia wiele pytań w sprawie tej kradzieży, do czego prowokują jej szokujące okoliczności. Czy żaden z ochroniarzy obecnych w muzeum podczas kradzieży nie obserwował wtedy monitoringu?

Dlaczego nie interweniowali, gdy włączył się alarm, który najwyraźniej został natychmiast dezaktywowany przez jednego z nich? Czy uznano go za fałszywy alarm? – zastanawia się agencja Ansa.

Co ciekawe, według wstępnych informacji przekazanych przez włoskie media, kustosze muzeum mieli dowiedzieć się o kradzieży dopiero wtedy, gdy mundurowi zapukali do drzwi budynku, aby ustalić, czy dwa dzieła znalezione na zewnątrz należą do kolekcji.

Do tej zuchwałej grabieży doszło w święto Ferragosto, obchodzone 15 sierpnia (zbiega się z kościelnym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). Włosi wówczas chętnie idą na plaże, gdzie oblewają się wodą, a wieczorami można podziwiać m.in. fajerwerki. Część osób do późna świętuje w barach i pubach.