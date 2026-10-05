Nie żyje Stanisław Pąk. Aktor znany z „Misia”, „Alternatyw 4” i „07 zgłoś się” miał 70 lat

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Stanisław Pąk nie żyje. O jego śmierci poinformował Film Polski. W latach 80. aktor pojawił się na ekranach kinowych i telewizyjnych w wielu charakterystycznych rolach drugoplanowych, m.in. w "Misiu", "07 zgłoś się", "Karate po polsku", "Krzyku", "Alternatywy 4" i "Zmiennikach". W ostatnich latach zagrał m.in. w takich produkcjach jak „Służby specjalne” czy „Ranczo”.

Zmarł Stanisław Pąk, mistrz ról drugoplanowych

29 września zmarł aktor Stanisław Pąk. O jego odejściu poinformował Filmpolski.pl. Pąk urodził się w 1956 roku w Chrzanowie, a w 1979 ukończył studia na Wydziale Aktorskim w PWST w Warszawie. Od 1979 do 1991 roku występował w warszawskim Teatrze Syrena. Jego talent dało się poznać po tym, że choć grał role drugoplanowe, kojarzy go z pewnością większość Polaków.

Zapamiętany zostanie przede wszystkim jako znany milicji „Coca-Cola” z serialu „07 zgłoś się”, czyli Waldemar Kociński, bazarowy opryszczek charakterystyczny w odcinku „Złocisty” z 1987 roku. Jego śmierć staje się punktem wyjścia do śledztwa prowadzonego przez porucznika Borewicza. Stanisław Pąk wystąpił również w takich produkcjach, jak „Dom”, „Panny i wdowy”, „Szaleństwa panny Ewy”, „Alternatywy 4”, „Klan”, „Plebania”, „M jak miłość”, „Ranczo”, „Na dobre i na złe”, „Służby specjalne” czy „Pitbull. Nowe porządki”.

Stanisław Pąk na planie filmu „Wszystko będzie dobrze” w reżyserii Tomasza Wiszniewskiego; 2006; fot. Afa Pixx/Krzysztof Wellman / PAP

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