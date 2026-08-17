Jan Frycz nie żyje. Wybitny aktor miał 72 lata

RMF24

Zmarł Jan Frycz. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów odszedł w wieku 72 lat. Stworzył setki aktorskich kreacji, na stałe zapisując się w historii polskiego filmu i teatru. Informację o jego śmierci przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych - przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

Jak dodano, aktor do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do „Orestei” w reż. Luka Percevala.

W ubiegłym sezonie stworzył kreację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w „Termopilach polskich” w reżyserii Jana Klaty w Teatrze Narodowym w Warszawie.

To była najwyżej oceniana rola Jana Frycza. „Powinien dostać Oscara” Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł w wieku 72 lat. Jego kreacja Daria w serialu „Ślepnąc od świateł” na zawsze zapisała się w historii polskiej popkultury. Jak powstała ta hipnotyzująca, mroczna postać i dlaczego widzowie…

„Dla wielu z nas był mentorem”

Teatr zamieścił smutną informację za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku.

„Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego Zespołu – nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień” – napisano w poruszającym wpisie.

Iwan z „Braci Karamazow”, Piłat w „Mistrzu i Małgorzacie”

Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 roku w Krakowie. Swoją przygodę ze sceną rozpoczął w rodzinnym mieście, gdzie w 1978 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego. Jeszcze w tym samym roku zadebiutował w spektaklu „Damy i huzary” według Aleksandra Fredry w reżyserii Mikołaja Grabowskiego na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Przez wiele lat był filarem Starego Teatru w Krakowie, gdzie współpracował z największymi reżyserami – Andrzejem Wajdą, Jerzym Jarockim i Jerzym Grzegorzewskim. Jednak to współpraca z Krystianem Lupą przyniosła mu najbardziej pamiętne kreacje. Widzowie zapamiętają go jako Iwana w „Braciach Karamazow” według Dostojewskiego, Escha w obu częściach „Lunatyków” według Brocha, Poncjusza Piłata w „Mistrzu i Małgorzacie” według Bułhakowa, a także jako Aktora Teatru Narodowego w „Wycince” według Bernharda.

Jego talent, charyzma i niezwykła osobowość sprawiały, że był nie tylko cenionym artystą, ale także autorytetem i mentorem dla młodszych kolegów po fachu. W ostatnim sezonie, 12 lat po premierze, powrócił do roli w „Wycince”, którą miał zagrać jesienią na festiwalach teatralnych w Katowicach i Krakowie.

Próba spektaklu Antoniego Czechowa „Iwanow” w reżyserii Jana Englerta

Wyraziste role filmowe

Na ekranie zadebiutował w norweskim filmie „Dagny” Haakona Sandøy w 1976 roku, ale prawdziwy rozkwit jego kariery nastąpił nieco później. W drugiej połowie lat 70. i przez całe lata 80. Frycz skupił się przede wszystkim na pracy w teatrze, a w filmie pojawiał się rzadko, najczęściej w rolach epizodycznych. Mimo to nawet krótkie występy zapadały w pamięć widzów. W „Zielonej miłości” Stanisława Jędryki (1978) stworzył portret infantylnego, egoistycznego uwodziciela, a w „Wiernych bliznach” (1981) wcielił się w brutalnego funkcjonariusza UB. Rok później, w kultowym „Wielkim Szu” Sylwestra Chęcińskiego, zagrał hazardzistę, udowadniając, że potrafi odnaleźć się w bardzo różnorodnym repertuarze.

Lata 90. i początek XXI wieku przyniosły Fryczowi kolejne wyzwania aktorskie. Artysta konsekwentnie wybierał role bohaterów złożonych, często zamkniętych w sobie, tłumiących emocje. Krytycy i widzowie docenili jego kreację w „Egoistach” (2000) Mariusza Trelińskiego oraz w „Pożegnaniu jesieni” (1990) tego samego reżysera. W „Tam i z powrotem” Wojciecha Wójcika (2001) Frycz wcielił się w zdesperowanego partyzanta, a w „Pornografii” Jana Jakuba Kolskiego (2003) zagrał pułkownika, który podczas II wojny światowej przechodzi załamanie nerwowe. W „Pręgach” Magdaleny Piekorz (2004) stworzył przejmującą postać despotycznego ojca, a w „Damie kameliowej” Jerzego Antczaka (1994) pokazał się jako amant.

Frycz bardzo często pojawiał się na drugim planie i w epizodach – zarówno w ambitnych produkcjach, jak i filmach skierowanych do szerokiej publiczności. Widzowie mogą go pamiętać jako Jerzego w „Spisie cudzołożnic” Jerzego Stuhra, Jefimowa w „Łagodnej” Trelińskiego, malarza Jeremiego w „Dwu księżycach” Andrzeja Barańskiego czy komendanta w „Czarnych słońcach” Zalewskiego. Nie stronił też od lżejszego repertuaru: był mężem Judyty w „Nigdy w życiu!”, Bobickim w „Zakochanych”, bandytą w „To ja, złodziej” oraz producentem disco polo w „Kochaj i rób co chcesz”.

Choć nie unikał seriali, konsekwentnie rezygnował z udziału w długich tasiemcach i operach mydlanych. Wyjątkiem była rola w serialu HBO „Ślepnąc od świateł”, gdzie wcielił się w postać gangstera starej daty – Daria. Ta kreacja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków.