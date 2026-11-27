RMF24

To będzie prawdziwe święto dla wszystkich fanów polskich seriali! Już w najbliższy weekend rusza trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon. Na festiwalu pojawią się największe gwiazdy ekranu, a uczestnicy będą mogli zajrzeć za kulisy najgłośniejszych produkcji, spotkać swoich ulubionych aktorów i wziąć udział w wyjątkowych pokazach specjalnych.

Serialowe gwiazdy na wyciągnięcie ręki

Warsaw SerialCon to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz miłośników polskich seriali. W tym roku organizatorzy przygotowali prawdziwą gratkę dla fanów – na festiwalu pojawią się m.in. Łukasz Simlat, Sandra Drzymalska, Agnieszka Dygant, Cezary Żak, Masza Wągrocka, Dorota Stalińska i Piotr Trojan. To niepowtarzalna okazja, by spotkać twarze znane z najpopularniejszych produkcji i posłuchać ich opowieści o pracy na planie.

Kulisy pracy aktorów i twórców

Jednym z głównych punktów programu będzie cykl „Stars on Stage by BNP Paribas”. W jego ramach publiczność będzie mogła poznać artystów z mniej oczywistej strony. W sobotę o godzinie 16:00 na scenie pojawi się Łukasz Simlat, a tuż po nim – Masza Wągrocka. Niedziela rozpocznie się od spotkania z Dorotą Stalińską, a następnie z Piotrem Trojanem. Aktorzy zdradzą, jak wygląda ich codzienność na planie, z jakimi wyzwaniami mierzą się podczas pracy i jakie są kulisy powstawania serialowych hitów.

Moda na ekranie i specjalne pokazy

Festiwal to nie tylko spotkania z gwiazdami, ale także rozmowy o tym, jak powstają serialowe postacie. W ramach cyklu „Style on Screen” aktorki Monika Frajczyk i Masza Wągrocka opowiedzą o roli kostiumów w budowaniu bohaterów. Nie zabraknie także pokazów specjalnych – po projekcji „Genialnej M” odbędzie się rozmowa z Agnieszką Dygant, a miłośnicy kina biograficznego będą mogli spotkać się z twórcami serialu „Kulej. Dwie strony medalu”.

Powrót do klasyki i kultowych produkcji

W programie znalazło się również miejsce na powrót do klasyki. Po pokazie pierwszego odcinka nowej ekranizacji „Lalki” widzowie będą mogli porozmawiać z Sandrą Drzymalską i innymi aktorkami serialu o kulisach pracy nad produkcją inspirowaną powieścią Bolesława Prusa. Fani „Rancza” z pewnością nie przegapią spotkania z twórcami i aktorami dokumentalnego cyklu „Powrót na Ranczo”, który odsłania tajemnice realizacji kontynuacji kultowego serialu.