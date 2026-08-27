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„Królowa kropek” nie żyje. Yayoi Kusama miała 97 lat

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (07:11)

Jedna z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej nie żyje. Yayoi Kusama, japońska artystka znana z charakterystycznych motywów kropek, dyń i lustrzanych instalacji, zmarła 14 sierpnia w wieku 97 lat - poinformowała jej fundacja. Przyczyną śmierci była niewydolność wielonarządowa.

„Królowa kropek” nie żyje. Yayoi Kusama miała 97 lat
Yayoi Kusama na zdjęciu z 2017 roku; fot. TOSHIFUMI KITAMURA /AFP/East News
  • W Tokio zmarła Yayoi Kusama, wybitna japońska artystka awangardowa, znana jako „królowa kropek”. Miała 97 lat.
  • Jej najbardziej rozpoznawalne dzieła to rzeźby dyń i lustrzane instalacje „Infinity Mirror Rooms”.
  • Arystka tworzyła niemal do końca życia i należała do najbardziej wpływowych postaci współczesnej sztuki.
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W oświadczeniu Yayoi Kusama Studio podkreślono, że artystka tworzyła niemal do końca życia. „Nie odkładała pędzla i kontynuowała poszukiwania wiecznej miłości oraz nieśmiertelnej duszy” – przekazano.

Bliscy „królowej kropek” zapowiedzieli, że chcą kontynuować jej działalność i nieść ludziom nadzieję za pośrednictwem sztuki.

Od trudnego dzieciństwa do nowojorskiej awangardy

Yayoi Kusama urodziła się 22 marca 1929 roku w Matsumoto w Japonii. Wspominała dzieciństwo jako okres trudny, naznaczony problemami psychicznymi. Już wtedy w jej rysunkach i wycinankach pojawiły się powtarzalne punkty - motyw, który z czasem stał się jej artystycznym znakiem rozpoznawczym.

Po wojnie studiowała sztukę w Kioto i organizowała pierwsze wystawy. W 1958 roku przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie przez kilkanaście lat działała w środowisku awangardy. Malowała, tworzyła rzeźby, instalacje oraz performance. Jej prace szybko zwróciły uwagę amerykańskich kolekcjonerów i krytyków.

W 1973 roku wróciła do Japonii. Później dobrowolnie zamieszkała w szpitalu psychiatrycznym w Tokio, a w pobliżu urządziła pracownię. Do aktywnego życia artystycznego wróciła w latach 80. W 1993 roku reprezentowała Japonię na 45. Biennale Sztuki w Wenecji.

Dynie, lustra i iluzja nieskończoności

Do najbardziej rozpoznawalnych dzieł Kusamy należą rzeźby przedstawiające dynie oraz cykl instalacji „Infinity Mirror Rooms”. Dzięki lustrom, światłom i powtarzającym się formom widzowie mogli znaleźć się w przestrzeni sprawiającej wrażenie nieskończonej.

Artystka współpracowała również z domami mody, a w 2017 roku w Tokio otwarto Muzeum Yayoi Kusamy. W 2016 roku magazyn „Time” umieścił ją na liście stu najbardziej wpływowych osób świata. Polska publiczność mogła zobaczyć jej prace w 2004 roku na wystawie w warszawskiej Zachęcie.

Zmarła 14 sierpnia w tokijskim szpitalu z powodu niewydolności wielonarządowej. Miała 97 lat.


Źródło: RMF24/PAP
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