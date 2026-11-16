Gerard Depardieu przeprasza za zachowanie wobec kobiet. „Chowałem się za prowokacją”

RMF24

Słynny francuski aktor Gerard Depardieu wycofał apelację od wyroku skazującego go za molestowanie seksualne dwóch kobiet na planie filmu. Zaakceptował tym samym decyzję sądu i przeprosił za swoje zachowanie.

W maju 2025 r. Gerard Depardieu został skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Chodziło o molestowanie dwóch kobiet na planie filmu “Les Volets verts”. Aktor miał pozwalać sobie na niestosowne uwagi czy chwytać jedną z kobiet za pośladki i biust.

Depardieu zaprzeczał oskarżeniom. Na procesie przekonywał, że jest „z innej epoki”. Przyznał, że dopuszcza się obscenicznych uwag, ale też zapewniał, że „napaść seksualna” jest „czymś poważniejszym” niż zarzucane mu czyny.

Dziś aktor wycofał złożoną wcześniej apelację od zeszłorocznego wyroku. „Sprawiedliwość wydała wyrok. Zostałem uznany za winnego. Akceptuję to i biorę na siebie odpowiedzialność za ten wyrok” – stwierdził Depardieu w oświadczeniu, cytowanym m.in. przez dziennik „Le Monde”. Złożył też „głębokie i szczere przeprosiny”, choć jednocześnie zapewnił, że nie chciał nikogo skrzywdzić.

Aktor znany m.in. z ról Obelixa, Dantona czy hrabiego Monte Christo przyznał również, że na planie filmowym „przez długi czas chował się za prowokacją i sprośnością”. Zrozumiałem, że należałem do świata, który przestał istnieć - podsumował.

Dzisiejsze oświadczenie to duża zmiana stosunku Depardieu do oskarżeń o molestowanie seksualne. To człowiek, który przebył długą drogę i znalazł się w punkcie zwrotnym. Chciał uniknąć sytuacji, w której skarżące musiałyby ponownie przechodzić przez przesłuchanie, a także sam nie chciał się na to narażać - tłumaczyła Delphine Meillet, prawniczka reprezentująca gwiazdora.