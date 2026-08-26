Dolly Parton we wspomnieniach gwiazd. „Odważna i błyskotliwa”, „Łączyła ludzi”

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Mick Jagger, Elton John, Taylor Swift, Beyonce i Paul McCartney - to tylko kilka przykładów gwiazd, które wyraziły swój smutek po śmierci Dolly Parton. 80-letnia ikona country zmarła we wtorek. Zmagała się z chorobą nowotworową.

Paul McCartney o Dolly Parton: Rozumiała wartość swojej muzyki

„Była tak pełna energii i życia, że trudno przyjąć do wiadomości, że odeszła” – napisał na Facebooku były Beatles, Paul McCartney, publikując wspólne zdjęcie z artystką z połowy lat siedemdziesiątych.

„Jej talent do pisania piosenek, jej głos i działalność charytatywna nie miały sobie równych w świecie muzyki country. Trudno sobie wyobrazić świat bez Dolly” - dodał muzyk, który grał na ostatniej płycie Parton, „Rockstar”.

„Była niezwykle bystrą kobietą biznesu, która rozumiała wartość swojej muzyki, a co najważniejsze – wpływ, jaki wywierała na ludzi na całym świecie” - wspominał McCartney.

Dolly Parton pożegnał też w mediach społecznościowych lider grupy The Rolling Stones, Mick Jagger.

„Łączyła tak wielu ludzi. Wszystkim będzie jej bardzo brakowało” - podkreślił.

Osobistym wspomnienien artystki podzielił się też słynny kompozytor Andrew Lloyd Webber.

„Żegnaj, droga Dolly. Nigdy nie zapomnę tych niezwykłych chwil, które spędziliśmy w twojej garderobie, rozmawiając o pisaniu piosenek. Byłaś jednym z największych talentów, jakie miałem zaszczyt poznać” - podkreślił. Jak dodał, Parton była królową opowiadania historii poprzez piosenki.



Komentując śmierci Parton Elton John stwierdził, że jest „zszokowany i załamany”. „Artystka-gigant - unikalna i niezastąpiona, o niezwykle dobrym sercu”- wspominał.

„Odważna i błyskotliwa. Utalentowana i wytrwała”. Beyoncé o Dolly Parton

Swoimi odczuciami po śmierci Dolly Parton podzieliła się też Beyoncé.

„Dolly, byłaś jak barometr. Jak Gwiazda Polarna. Odważna i błyskotliwa. Utalentowana i wytrwała. Dałaś tak wielu z nas lekcję tego, jak być sobą w wyjątkowy sposób” - napisała artystka na swojej stronie internetowej. Możliwość współpracy z Parton uznała za przywilej.

'Dziękuję ci za twój ogromny wpływ na świat. Jesteś aniołem, który dzięki swojej radosnej sztuce uczynił ten świat szczęśliwszym miejscem. Jesteś naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Spoczywaj w pokoju” - napisała Beyoncé.

Taylor Swift żegna Dolly Parton. „Dała nam wzór”

Specjalne oświadczenie w związku ze śmiercią Dolly Parton wydała także Taylor Swift.

"Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, nierealny i nie taki, jak powinno być" - napisała. Podkreśliła przy tym, że dziedzictwo tej artystki będzie trwało wiecznie.

„Dolly dała nam wzór do naśladowania, jednocześnie zachęcając nas do bycia sobą. Potrafiła przekazywać nam swoje lekcje o świecie delikatnie i szczerze, a jednocześnie w zabawny sposób” - opisywała Swift. Dodała, że Parton była uosobieniem wdzięku i siły charakteru.

Dolly Patron (fot. NINA PROMMER) / PAP/EPA

„Miała najdelikatniejsze serce, gdy chodziło o zmagania innych, a jednocześnie stalowy kręgosłup, by bronić swojej własnej wartości jako artystki” - napisała gwiazda.

Piosenkarka wyraziła też wdzięczność za melodie i teksty Parton, które „rozgrzewały nawet najzimniejsze serca” oraz jej działalność dobroczynną związaną z rozdawaniem książek dzieci z całego świata.