„Czarne lustro” wraca! Netflix szykuje ósmy sezon kultowego serialu

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To już pewne – „Czarne lustro” wraca z ósmym sezonem! Netflix oficjalnie potwierdził rozpoczęcie zdjęć do kolejnej odsłony jednego z najbardziej rozpoznawalnych seriali science fiction ostatnich lat. Fani mrocznych wizji przyszłości mogą zacierać ręce – twórca serii, Charlie Brooker, zapowiada, że nowe odcinki będą „bardziej czarnolustrowe niż kiedykolwiek”.

„Czarne lustro” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji Netfliksa

„Czarne lustro” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji Netfliksa / Shutterstock

Brooker i ekipa ponownie w akcji

Za scenariusz i produkcję ósmego sezonu ponownie odpowiada Charlie Brooker, który współpracuje z Bishą K. Ali. W gronie producentek wykonawczych znalazły się Jessica Rhoades, Annabel Jones i Louise Sutton, a Mark Kinsella pełni funkcję producenta współwykonawczego. Serial jest licencjonowany przez Banijay Rights, co gwarantuje najwyższą jakość produkcji.

O czym będzie nowy sezon?

Na razie szczegóły fabuły oraz obsada ósmego sezonu „Czarnego lustra” owiane są tajemnicą. Twórcy nie zdradzają jeszcze, jakie historie zobaczymy na ekranie ani kiedy dokładnie nowe odcinki trafią na platformę Netflix.

Jedno jest pewne – możemy spodziewać się kolejnych, niepokojących wizji przyszłości i pytań o granice ludzkiej moralności w świecie nowych technologii.

Netflix inwestuje w brytyjskie hity

To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów brytyjskich produkcji. Netflix ogłosił zamówienie drugiego sezonu „Legend” – dramatu Neila Forsytha o grupie celników. Nowa seria, której akcja przeniesie się jeszcze głębiej w lata 90., ma liczyć sześć odcinków, a jej produkcja ruszy w przyszłym roku.

Gordon Ramsay wraca z nowym sezonem

Kolejną produkcją, która doczeka się kontynuacji, jest „Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya”. Reality-show, ukazujące zarówno zawodowe, jak i prywatne życie słynnego kucharza, już jest w trakcie zdjęć do drugiego sezonu. Za produkcję odpowiada Studio Ramsay Global, a wśród producentów wykonawczych znalazł się sam Gordon Ramsay.

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