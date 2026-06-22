Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Część drożej, część taniej

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Minister energii opublikował nowe oświadczenie dotyczące cen paliw w Polsce. We wtorek 23 czerwca ceny maksymalne benzyn wzrosną, a diesel potanieje.

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We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,69 zł, a diesla - 6,11 zł.

Oznacza to, że w porównaniu do cen poniedziałkowych, benzyna 95 będzie droższa o 4 grosze, 98 droższa o 8 groszy, a diesel tańszy o grosz.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Maksymalne ceny paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.