Planujesz zakupy w weekend? Sprawdź, czy najbliższa niedziela jest handlowa

- Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa?
- Ile zostało niedziel handlowych w tym roku i kiedy przypadają?
- Co grozi za łamanie przepisów?
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Zbliża się okazja dla wszystkich, którzy planują większe, weekendowe zakupy. Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, markety i galerie handlowe w całym kraju będą otwarte. Na kolejną niedzielę handlową poczekamy dwa miesiące.
Obowiązujące od kilku lat przepisy sprawiają, że otwarte sklepy w niedzielę to rzadkość. W bieżącym roku przewidziano osiem niedziel handlowych. Trzy z nich mamy już za sobą - wypadły one kolejno 25 stycznia, 29 marca oraz 26 kwietnia. Nadchodzący weekend to czwarta taka okazja.
Jeśli nie skorzystamy z niej teraz, następna niedziela bez zakazu handlu będzie dopiero 30 sierpnia. Z kolei po wakacjach, kolejna sposobność na niedzielne zakupy nastąpi tuż przed Bożym Narodzeniem - 6, 13 i 20 grudnia.
Wszystko to wynika z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która obowiązuje od 1 marca 2018 roku.
Choć przepisy są restrykcyjne, ustawa o zakazie handlu przewiduje liczne odstępstwa od reguły. Klienci nie są całkowicie odcięci od możliwości zrobienia podstawowych zakupów, ponieważ w przepisach zapisano aż 32 wyjątki. W siódmy dzień tygodnia bez przeszkód mogą funkcjonować cukiernie, lodziarnie, stacje paliw oraz kwiaciarnie.
Otwarte pozostają kawiarnie i sklepy z prasą. Dodatkowo zakupy zrobimy w placówkach prowadzących działalność pocztową, jednak pod pewnym warunkiem. Takie punkty mogą prowadzić handel, jeśli ich przychody z działalności pocztowej stanowią minimum 40 proc. całkowitej sprzedaży.
Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie punktów wbrew prawu, muszą liczyć się z grzywną. Kara za złamanie zakazu handlu wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł.
Gdy dochodzi do uporczywego łamania przepisów, wymiar sprawiedliwości może zareagować ostrzej. W takich przypadkach sąd może orzec karę ograniczenia wolności.
Zasady handlu zostały niedawno zmienione. Od 1 lutego 2025 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadziła zmiany w grudniowym grafiku. Najważniejszą z nich jest ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy, w tym również dla pracowników handlu.
Dotychczas Wigilia była dniem roboczym do godziny 14, sporo osób pracowało więc w ten dzień. Dodatkowo nowe prawo chroni kadrę przed nadmiernym obciążeniem pod koniec roku. Zgodnie z zapisami, w grudniu pracownik handlu nie może pracować więcej niż dwie niedziele.