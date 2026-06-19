NBP zwiększa rezerwy złota. ​Polska w światowej czołówce

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Polska gromadzi rekordowe ilości złota - już ponad 613 ton w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. To plasuje nasz kraj w pierwszej dziesiątce państw z największymi zasobami tego kruszcu na świecie. Bank centralny dąży do osiągnięcia poziomu 700 ton.

Na koniec maja 2026 roku Narodowy Bank Polski posiadał 613,9 ton złota.

Celem NBP jest osiągnięcie 700 ton złota w rezerwach walutowych.

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Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec maja 2026 roku w jego rezerwach znajdowało się niemal 613,9 ton złota. To oznacza wzrost o ponad 18 ton w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W kwietniu bank centralny posiadał 595,6 ton tego kruszcu.

Polska w światowej czołówce

Zgromadzone przez Polskę zasoby złota plasują nasz kraj w pierwszej dziesiątce państw na świecie pod względem wielkości rezerw tego kruszcu. Prezes banku centralnego podkreślił, że to historyczny moment dla polskiej gospodarki i finansów.

Zgodnie z uchwałą zarządu NBP, celem jest dalsze zwiększanie rezerw złota do poziomu 700 ton. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo finansowe kraju i stabilność systemu walutowego.

Wartość i przychody z rezerw

Aktualna wartość złota zgromadzonego przez NBP wynosi 324,2 mld zł. Z kolei niezrealizowane przychody na złocie, czyli różnica między obecną wyceną rynkową a średnią ceną zakupu, sięgają 153,2 mld zł.