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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 r. wyniosło 9405,19 zł – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 6,1 proc. w stosunku do października ubiegłego roku.

Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie?

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne” – wyjaśnił Główny Urząd Statystyczny.

Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach/autor: Mateusz Krymski / PAP

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w minionym miesiącu wyniosło 9405,19 zł. Było nominalnie wyższe o 1,5 proc, niż we wrześniu i o 6,1 proc. wyższe w porównaniu z październikiem 2025 r.

„Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku 2026 r. względem poprzedniego miesiąca, spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych” – wyjaśnił GUS.

Jakie było zatrudnienie?

Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 r. wyniosło 6,4 mln etatów. Utrzymywało się ono na zbliżonym poziomie jak we wrześniu br., natomiast w porównaniu z październikiem 2025 r. było o 0,7 proc. niższe – podkreślono.