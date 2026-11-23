RMF24

Listopad to ostatnia szansa, by skorzystać z wakacji składkowych za 2026 rok – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tej popularnej ulgi skorzystało już ponad 1,4 miliona przedsiębiorców, a kwota zwolnień przekroczyła 4,8 miliarda złotych.

Wakacje składkowe to rozwiązanie, które od grudnia 2024 roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mikroprzedsiębiorców oraz komorników sądowych. Od początku funkcjonowania programu ZUS przyjął ponad 1,4 miliona wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za wybrany miesiąc w roku. Łączna kwota zwolnień przekroczyła już 4,8 miliarda złotych, z czego ponad 1,3 miliarda złotych przypadło na okres od stycznia do listopada 2026 roku.

Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie. GUS podał najnowsze dane Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2026 r. wyniosło 9405,19 zł – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 6,1 proc. w stosunku do października ubiegłego roku.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z wakacji składkowych mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi. Ulga przysługuje za jeden wybrany miesiąc w roku i polega na całkowitym zwolnieniu z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Warto pamiętać, że wniosek złożony w grudniu 2026 roku będzie dotyczył już stycznia 2027 roku, czyli kolejnego okresu rozliczeniowego.

Jak złożyć wniosek i co warto wiedzieć?

Wnioski o wakacje składkowe można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy eZUS. ZUS rozpatruje je automatycznie, a informację o decyzji zamieszcza na koncie płatnika. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie e-mailowe lub SMS-owe o pojawieniu się nowej wiadomości.

W przypadku braków formalnych ZUS może skontaktować się z klientem, co może wydłużyć czas obsługi wniosku. Im szybciej przedsiębiorca uzupełni wymagane informacje, tym szybciej otrzyma decyzję.

Co zrobić w przypadku odmowy?

Jeśli ZUS przyzna tylko częściowe zwolnienie lub odmówi udzielenia ulgi, przedsiębiorca otrzyma decyzję przez eZUS. Od tej decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

Warto pamiętać, że środki przeznaczone na zwolnienie z opłacenia składek pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną. ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki uzyskania wsparcia.