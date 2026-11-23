RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty potwierdził w poniedziałek, że klub Lewicy zgłosił w Senacie kandydaturę prof. Marcina Piątkowskiego do Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem Czarzastego prof. Piątkowski to „jeden z najwybitniejszych ekonomistów w Polsce”.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP. Odpowiada m.in. za ustalanie stóp procentowych oraz kontroluje działania NBP.

W skład RPP wchodzą: przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków, wybieranych po 3 przez prezydenta, Sejm i Senat na 6-letnie kadencje.

Senat musi obecnie powołać dwóch nowych członków RPP, po tym, gdy wybrani w 2022 r. Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk zostali powołani do zarządu NBP i na początku listopada odwołani przez Senat z funkcji w Radzie.

Ruch klubu Lewicy w Senacie

O kandydaturę Piątkowskiego, profesora Akademii Leona Koźmińskiego, Czarzasty został zapytany w poniedziałek podczas briefingu prasowego w Sejmie. Potwierdził, że według jego wiedzy klub Lewicy w Senacie już zgłosił kandydaturę prof. Piątkowskiego.

Dodał, że Lewica zgłosiła tę kandydaturę „bo tak działa Senat”, a sam prof. Piątkowski „tak naprawdę nie potrzebuje wsparcia żadnej społeczności politycznej, bo po prostu jest dobrym ekonomistą”.

Kim jest prof. Piątkowski?

Marcin Piątkowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem ALK. W przeszłości pracował m.in. w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, był także głównym doradcą premiera Indii Narendry Modiego.

Odnosząc się do sprawy kandydatury prof. Piątkowskiego, Czarzasty stwierdził, że jest on „jednym z najwybitniejszych ekonomistów w Polsce”, i wskazał m.in. na jego książkę „Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość” z 2020 roku, analizującą rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku i przedstawiającą wyzwania dla dalszego rozwoju kraju.